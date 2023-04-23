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安倍故鄉山口縣眾院2席次補選　自民黨勝選

▲日本今天舉行統一地方選舉後半段選戰及參眾議院5席補選。已故首相安倍晉三的眾議院山口4區及安倍胞弟岸信夫以健康因素辭職的遺缺山口2選區，兩席自民黨全拿下。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本今天舉行統一地方選舉後半段選戰及參眾議院5席補選。已故首相安倍晉三的眾議院山口4區及安倍胞弟岸信夫以健康因素辭職的遺缺山口2選區，兩席自民黨全拿下。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本今天舉行統一地方選舉後半段選戰及參眾議院5席補選。已故首相安倍晉三的眾議院山口4區及安倍胞弟岸信夫以健康因素辭職的遺缺山口2選區，兩席自民黨全拿下。

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這次參眾議院共5席補選的投票與統一地方選舉（類似台灣的九合一選舉）的後半段選戰一同舉行，今晚8時（台灣時間7時）投票截止後立即進行開票作業。

眾議院山口4區是去年遇刺身亡前首相安倍晉三的選區，補選投開票結果，由執政黨自民黨提名、聯合執政公明黨推薦的前山口縣市議員、38歲的吉田真次勝選。他的勁敵是最大在野黨立憲民主黨籍的新人、前參議院議員、71歲的有田芳生。

吉田在這次選戰提出的政見是修憲、要推動尊重傳統與文化的教育等。吉田的勁敵有田則是追究宗教團體統一教會與政治的關係，也指出政府有必要提出因應物價飆漲的對策。

日媒報導，安倍遇刺身亡後，他的後援會支持者原本希望安倍的妻子安倍昭惠出馬，但安倍昭惠無意參選，屬意吉田參選。吉田上個月15日在下關市設立競選辦事處時，安倍昭惠告訴支持者：「請讓繼承我丈夫遺志的吉田大勝，請把給我丈夫的支持也給吉田。」

安倍昭惠認為吉田能繼承安倍的遺志，希望支持者將這次吉田的選戰當成「安倍的最後一仗」。

另外，舉行補選的還有眾議院山口2區選區、眾議院千葉5區選區、眾議院和歌山1區選區、參議院大分選區。

眾議院山口2選區由自民黨提名、聯合執政公明黨推薦的31歲的岸信千世當選。他是前防衛大臣岸信夫的長子、岸信夫擔任眾議員時的國會秘書。在這場選戰中，他與民主黨執政時的前法務大臣、69歲的平岡秀夫對決。（編輯：馮昭）1120423

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