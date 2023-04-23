中國駐法大使受訪言論惹議 法外交部要中國政府「說清楚」
中國駐法大使盧沙野接受媒體採訪時，脫口稱「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，引發國際輿論譁然，不僅惹惱多數東歐國家，法國外交部今（23）也出面反駁盧沙野的說法，並要求中國政府應該出面說明立場。
國際中心楊智傑／綜合報導
盧沙野受法國《新聞台》（LCI）電視節目邀請專訪，接受瑞士記者羅契賓（Darius Rochebin）一對一訪談，期間他劈頭指責西方陣營沒有意願結束俄烏戰爭，台海局勢緊張是因為中國的主權和領土受到「台獨分裂勢力」影響，「中國才是被威脅的一方」；還一連串失言說出「克里米亞從一開始就是俄羅斯的」、「在國際法中，前蘇聯國家沒有實質地位，因為沒有國際協議來實現它們的主權國家地位」等言論。
盧沙野發言掀起輿論轟動，包含波羅的海3國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）與烏克蘭都已向中方提出正式抗議，法國外交部今日也發聲明表示，對於中國駐法大使針對1991年蘇聯解體後獨立國家的言論感到遺憾，「我們希望這段發言不是代表中國政府立場，但這應該由中國政府出面說明。對所有被指涉的盟友及夥伴，法國予以聲援，並支持他們致力維護於經歷幾十年的壓迫後贏得期待已久的獨立地位。」
此外，針對盧沙野對烏克蘭領土的評論，法國外交部也指出烏克蘭的領土涵蓋克里米亞此一事實，是1991年蘇聯解體後，包括中國在內的所有國家，都承認這個聯合國新成員的已知歷史，而根據國際法，俄羅斯在2014年併吞克里米亞是非法的行為；同時以主權和領土完整為原則的《聯合國憲章》也已經明文規定會員國禁止使用武力獲取領土。