足球／第90分鐘遭絕殺！台北競技錯過第2勝　隊長蔡孟辰：不甘心

台北競技「一周三賽」來到最後一場，交手上季3度對決還未取勝的新北航源FC，上半場「中場發電機」温智豪沒有先發，但台北競技由3名中場吳龍明、蔡孟辰和陳宥霖主導場上節奏，展開攻勢。
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第25分鐘，台北競技拿到角球機會，第一波攻勢未成，第二波開完角球埋伏在右路的吳龍明趁隙遠射，為台北競技率率先開胡，取得1比0領先。
開季前2戰還未嚐到勝果的新北航源FC積極反攻，上半場結束前一次疑似越位，前鋒朱益成單刀對決門將段昍，後者出擊絆倒前者，裁判直接給了12碼罰球，朱益成自己主罰踢進，兩隊以1比1平手進入中場休息。
下半場温智豪替補登場，台北競技不斷猛攻對手球門，比賽結束前10分鐘，台北競技中場導傳直塞左路的黃偉傑起腳射門，可惜被門將精彩撲出，温智豪門前補射也被攔下，台北競技錯過進第2球的大好機會，3分鐘後温智豪的遠射同樣再度被擋下。
台北競技下半場多次威脅球門總缺臨門一腳，反倒是新北航源FC有效執行防守反擊，在台北競技來不及回防的情況下，以多打少在第90分鐘踢進第2球絕殺比賽，帶給輔大主場球迷本季首勝。
「有點不好運！」賽後總教練陳信安表示，「幾個必進的球都沒進，最後輸一球很可惜。創造出很多機會但沒把握，比賽是很現實的。」但也肯定子弟兵，「每一場內容都很不錯，我想球隊、球員都是成長的，攻防都可以跟得上。」
儘管被絕殺但台北競技沒有喪志，陳信安認為今年企甲各隊實力差距不是太大，比賽反而更好看、更精彩，不到最後不知道誰贏，就如同昨天臺灣石虎以1比0扳倒3連霸王者南市台鋼。
踢進台北競技唯一進球的吳龍明，去年同樣是開季第3場取得首顆進球，他直言該贏的比賽，應要更有責任心去贏下來，「我們實力並不低。」鼓勵隊友要把握機會進球，也點出今年和温智豪搭擋中場很開心，中場控制力更強。
對於輸球，隊長蔡孟辰坦言不甘心，「他們有把握（進球），但我們沒把握，蠻不甘心的。比起去年，感覺實力差距不會那麼大，有時候我們踢得比他們還要好，大家很認真練球個人能力提升，智豪加入也幫助很大。」