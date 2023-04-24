足球／新北航源FC足球隊正式亮相 外援加入戰力加倍
「新北航源FC足球隊」正式亮相，航源事業股份有限公司董事長林湧成致贈全新冠名球衣給新北市政府教育局長張明文，象徵共同攜手合作，同時曝光新賽季強力外援，男、女子賽季將分別於112年4月16日及4月22日開踢，號召球迷一起到新北主場輔仁大學足球場為「新北航源FC足球隊」加油，期許球隊百戰百勝。
記者廖聿偉/綜合報導
教育局長張明文表示，足球是全球觀賽人口最多的運動種類，在新北，足球運動風氣的養成，從幼兒延續到成人，每年的幼兒足球聯賽，報名人數超過千人；在全國中等學校足球聯賽，不論是11人制或5人制，新北高中、醒吾高中、板橋國中近年來屢獲佳績，尤其醒吾高中國中部女足隊更是榮獲111學年度的冠軍金盃；110年全國運動會新北女足勇奪金牌、男足踢下銀牌，都顯見新北對足球運動推廣及競技人才培育的重視及以球會友的運動精神。
自110年開始，新北市已陸續完成棒球、籃球、女壘、射箭及排球的職業隊合作，「新北航源FC足球隊」的加入，讓新北城市陣容隊更加完整，提供運動員完善的4級人才培育體系及職涯照顧，讓運動成為職業，相信在這樣的合作模式下，將會為新北留住更多優秀運動選手。
2023賽季新北航源FC足球隊特別網羅4名外籍球員，在男足方面，有在臺灣企甲聯賽征戰5年，瓜地馬拉籍的中場球員Gera羅獅誠；以及企業甲級聯賽第一位印尼籍球員，在IG擁有廣大印尼粉絲的前鋒球員UsmanDiarra Aidil，增強球隊的攻擊能力。
女足則是加入日本籍的中場球員田中美和Miwa，協助提升球隊的傳控能力，以及剛從筑波大學畢業，中後衛玉村如捺（Yukina），筑波大學就是2022 世足賽英雄，目前在英超爆紅的日籍球星三笘熏的母校，新賽季將由Yukina來鞏固航源女足的後場防線。