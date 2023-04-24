義媒：若不續一帶一路　將為義大利帶來雙重機會

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「蟻報」（Le Formiche）22日以「逃離一帶一路，梅洛尼在跨大西洋的機會」為題，分析梅洛尼（Giorgia Meloni）若不簽署一帶一路可能在跨大西洋關係帶來的機會。
報導指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中爭議言論，表示歐洲應該減少對美國的依賴，避免「陷入不屬於我們的危機」，使美法關係進入緊張。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）面臨歐洲衝突日益加深與身處歐洲前線需承擔較大的地緣政治和安全風險，致使對烏克蘭提供武器上持保留態度，為跨大西洋關係增添不確定因素。
美國智庫新美國安全中心（CNAS）跨大西洋安全專家尼采（Carisa Nietsche）分析，如果義大利決定續簽，可能讓義國和美國與歐盟之間種下分歧的種子，不利與跨大西洋間的關係。
基於上述原因，報導分析，梅洛尼若不續簽一帶一路，可能使其在跨大西洋關係中脫穎而出。此為梅洛尼的第一個機會。
2019年3月，義大利時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），由於義國為七大工業國集團（G7）中唯一簽署一帶一路的國家，受到美國與歐盟的雙重壓力。當時美國表示反對，認為不必參與無益項目。報導分析，若此次梅洛尼決定不續簽將可能改變盟國對義大利的看法，此為梅洛尼在跨大西洋關係中的第2個機會。
報導指出，梅洛尼尚未正式回應中國國家主席習近平的訪中邀請，也盡可能拖延一帶一路的正式討論與續簽承諾。梅洛尼希望在5月G7峰會前宣布義大利的一帶一路立場。（編輯：馮昭）1120423