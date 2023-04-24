總統參選人逐步明朗　印尼開齋節充滿政治味

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過去這段期間，印尼媒體猜測，印尼民主奮鬥黨黨主席、前總統梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）和總統佐科威（Joko Widodo）會不會因甘查爾人氣滑落，而轉向支持國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）參選。如今大勢已定，甘查爾確定參選，也讓普拉伯沃的動向備受關注。
甘查爾3月底因表示拒絕以色列國家隊參賽，導致印尼失去U20世界盃主辦權而備受批評，當時有輿論說，隸屬執政黨的甘查爾可能因此無法被提名為總統參選人，如今，他成功獲黨提名，也代表大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃邁向總統之路可能更為艱難。
普拉伯沃今年若參選，將是三度角逐總統選舉。他曾在2014年及2019年的總統選舉中連敗給佐科威。甘查爾21日被執政黨提名時，普拉伯沃曾被媒體問及和甘查爾合作的可能性，當時他向「羅盤報」（Kompas）說：「我們拭目以待，任何事情都有可能（發生）。」
隔天，開齋節當天，各政治人物的發言和行程成為媒體焦點。佐科威當天和甘查爾一起在梭羅（Surakarta）的清真寺參加集體晨禱，明顯是要對外展現他對甘查爾的支持。
過去幾個月，佐科威雖未公開表示支持任何人參選總統，但他曾對甘查爾及普拉伯沃兩人表示祝福。「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，佐科威曾說服梅嘉娃蒂提名甘查爾及普拉伯沃為正副總統參選人。
22日，佐科威和印尼首席安全部長馬福（Mahfud MD）等部長見面時表示，普拉伯沃可能是甘查爾的競選夥伴之一。但當普拉伯沃當天稍晚和他的兒子及大印尼行動黨秘書長阿末（Ahmad Muzani）拜訪佐科威後，普拉伯沃的說法卻相對保留，淡化他與甘查爾合作的可能性。
普拉伯沃向媒體表示，在開齋節期間向領導人致意是慣例，他並未與佐科威談及政治議題。這也引發外界猜測他可能獨自參選。
普拉伯沃從未隱藏想要三度參加總統選舉的企圖心，且他的支持度正持續增加。7個親政府的政黨中，已有5個政黨醞釀組成政治大聯盟，以支持普拉伯沃參加明年大選。
民調顯示，普拉伯沃的支持度持續領先。根據「印尼政治指標」（Indikator Politik Indonesia）上週的民調顯示，普拉伯沃獲得32.7%的支持度；甘查爾位居第二，獲得27.9%；代表國家民主黨（Nasdem）參選的雅加達前省長阿尼斯（Anies Baswedan）則以22.2%排名第三。仍有17.2%的選民尚未做出決定。
普拉伯沃是否參選受到極大關注，作為現任國防部長，他與佐科威的互動以及對甘查爾參選的態度及發言，都被媒體放大檢視。
距離明年大選不到一年，隨著總統參選人逐一到位，也讓今年印尼的開齋節一片歡樂氣氛中，穿插了不少嚴肅政治味。（編輯：馮昭）1120423