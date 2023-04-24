相親拒絕「佛地魔」？山東男排斥女方有弟弟　女性責任轉嫁婚戀觀

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這種現象隨著許多大量農村及中小城市的女性進入大城市生活後，愈來愈多女性被迫承載這些責任。根據中媒《極目新聞》指出，山東相親大會上有不少男性的擇偶條件上寫明，除了希望女方工作穩定、有車有房等條件外，還特別強調要求對方沒有弟弟，其中有不少「90後」也稱希望未來的另一半能溫柔體貼、可愛懂事，強調「沒弟弟最好」。
部分報名參加的女性也會在自我介紹區特別說明「無弟弟」，一名受訪的女性更特別提到自己雖然有手足，但年幼的他課業表現好，強調自己不會是「佛地魔」。
對此，山東一名心理諮詢師張富慧指出，許多男性提出這種要求是擔心對方未來只會為弟弟考慮，而不考慮自己的小家庭和另一半；然而這種將錯誤的女性責任轉嫁至婚戀觀的意識卻容易造成雙方從一開始就有著錯誤認知，尤其是部分家長會向女兒耳提面命稱「弟弟是家裡的男子漢、頂梁柱，你是姐姐要扶持他」，這才造就「扶弟魔」的標籤困擾。
中國國家統計局並未公佈各省數據，以2020年進行的第七次人口普查數據來看，廣東省總性別比最高，意味當地男性遠高於女性，另外，吉林省總性別比最則均衡。
中國國家統計局發言人付凌暉去年對此現象表示，男多女少是「現實問題」，但婚戀關係受年齡、生活地域、個人品德、教育水準、價值觀念、家庭背景等諸多因素影響，年齡只是其中一個方面。隨著全面兩孩生育政策實施，生育觀念的轉變，出生人口性別比也在下降。