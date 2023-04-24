徐巧芯初選勝出！連勝文：應盡快修補黨內對手與基層關係
國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選結果出爐，「芯費大戰」最終由台北市議員徐巧芯出線，勝過現任立委費鴻泰，對此，國民黨副主席連勝文今（23）日恭喜徐巧芯贏得初選，但也建議她應盡快修補與黨內對手其基層支持者的關係，否則可能在大選時腹背受敵。
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連勝文也以他個人慘痛的經驗指出，當初他參與黨內初選，即便最後黨員投票及民調皆大幅度勝出，但隨後而來的黨內掣肘，卻令他在大選時，腹背受敵，備感艱辛他相信「國民黨內只要不互扯後腿，大選就至少贏一半！」 連勝文表示，其實黨內許多老長輩非常願意幫助與扶持年輕人，國民黨內許多資深的黨員，其實對於黨內世代傳承的議題，比外界想像的更有急迫感，這與外界的認知不同。
連勝文表示，因此他要善意提醒其他選區一些早年法院的熟面孔，若想利用國民黨「極其特殊」的三成黨員投票，七成民調的初選機制，來妨礙一些優秀的年輕人代表國民黨出戰立委，建議最好三思而後行，因為老黨員真正在乎的是黨的前途，國家的未來，而不是單一政治人物政治生命的延續！
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