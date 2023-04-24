吳欣岱斥傷害本土派　高嘉瑜稱：保送國民黨「害慘台灣」

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吳欣岱受訪時表示，近期每天都有支持者捐款、表達想當志工的意願，感受到滿滿的熱情，在街上也有民眾加油打氣；民進黨也有人來勸盼綠營團結整合，共同打贏選戰，但她並非不願禮讓，而是高嘉瑜後期上偏藍的政論節目批評民進黨，攻擊民進黨稅收超出預期是行政失靈，高嘉瑜撕裂、傷害本土派，除非民進黨解決高嘉瑜讓本土支持者不滿的狀況，否則自己仍會出戰。
自由時報引述民進黨黨內人士說法指出，高嘉瑜過去打民進黨蹭聲量，把政治前途與利益建立在黨員及支持者的痛苦上，已有不少人看不慣，甚至黨內傳出寧可讓國民黨對手選上也要拉下她，觀看吳欣岱成立服務處時，包含曾代表民進黨參選台北市長的前衛福部長陳時中、前內政部長徐國勇等大咖助陣就能略知一二，但民進黨若不說服吳欣岱整合，恐遭國民黨奪回席次。
台北市第四選舉區過去皆是藍營票倉，本屆議員席次藍大於綠，國民黨五席、民進黨三席、民眾黨一席，高嘉瑜於2020年代表民進黨對戰國民黨前立委李彥秀，以6706票險勝，替民進黨贏得一席，打破過去此區都被國民黨拿下的「魔咒」，李彥秀則打算捲土重來，但因國民黨議員游淑慧也表態要選，兩人仍在初選，市黨部25日將展開協調，決定三七制或全民調的初選方式。
港湖區地方人士分析，2016年民進黨禮讓親民黨籍的台北市前副市長黃珊珊，黃珊珊以8萬5600票敗給李彥秀8萬9612票，一大原因是未將小黨整合，該區仍有時代力量（1萬2246票）、綠黨社會民主黨聯盟（1萬278票）、台灣團結聯盟（1萬3648票）等政黨推出人選競爭，此次才會讓高嘉瑜緊張，並頻頻呼籲綠營團結、切勿分裂。
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