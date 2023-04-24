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瓜國總統賈麥岱抵台！我方隆重歡迎　吳釗燮登機門迎接

▲今（24）日，瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla），受我國邀請來台訪問，於清晨5點24分搭機抵台，外交部長吳釗燮在國賓室登機門迎接。（圖／翻攝外交部臉書）
▲今（24）日，瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla），受我國邀請來台訪問，於清晨5點24分搭機抵台，外交部長吳釗燮在國賓室登機門迎接。（圖／翻攝外交部臉書）

記者林盈君／綜合報導

今（24）日，瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla），受我國邀請來台訪問，於清晨5點24分搭機抵台，外交部長吳釗燮在國賓室登機門迎接。而賈麥岱此行率團來台，陣容包括外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）等人。

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據了解，日前，總統蔡英文進行「民主夥伴共榮之旅」期間造訪友邦瓜地馬拉，並與瓜國總統賈麥岱會談等，賈麥岱曾指出，蔡英文到訪為兩國邦誼注入新活力，瓜國也再次承認台灣是主權獨立的國家，更是唯一且真正的中國。此次賈麥岱以總統身分率團來台，台灣也以隆重軍禮歡迎、國宴款待並贈勳，並就雙邊合作及共同關切議題交換意見。

據外交部指出，賈麥岱總統訪台期間，接受副總統賴清德及外交部長吳釗燮款宴，以及拜會立法院長游錫堃並發表演說、接見瓜國留學生、出席「瓜地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕等活動，進一步提升台瓜雙邊經貿投資關係，期盼賈麥岱總統此次率團來訪，深化兩國合作交流與穩健邦誼。

外交部表示，總統賈麥岱長期以實際行動展現對兩國邦誼，及對台灣國際參與的堅定支持。另外，賈麥岱過去也曾表示，台瓜兩國的友誼是建立在具體互惠的行動，而非空口說白話。瓜國支持台灣參與國際系統，特別是世界衛生組織等，因為肯定台灣在疫情的貢獻，以及很多議題都對瓜國提供寶貴協助。


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