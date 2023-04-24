NBA季後賽／勇士G4變陣讓Green打替補　主帥坦言「想多擺一射手」

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Kerr表示在他執教的這些年來，Green已經很久沒有從板凳出發了，這次是他自己的提議。「在系列賽第3戰後，他來到我在主場的辦公室，然後說：『你覺得我從替補出賽如何？』我當時有在考慮，因為國王防守我們的方式，所以想多讓一名射手在場上」，他還說兩人都觀察到一些同樣的事，在那種情況下勇士在進攻端的空間會更好。
同時，Kerr也分享了一些關於他自己調度的理念，「季後賽和例行賽的調整是不同的，如果你在系列賽中找到一些有用的東西那就持續下去；如果它不起作用就要嘗試一些新東西。
今天勇士讓Poole頂替Green先發，他斬獲了22分，比起系列賽前幾戰看起來狀態好上不少。Green今天也從板凳上繳出12分10籃板7助攻的表現。
「我們一直是這樣合作，教練團一直是這樣和主力球員進行溝通的，所以這是我們一直以來的關係。Draymond當時提供了這個意見，這就是我們處理很多季後賽的方式。」Kerr也舉去年Stephen Curry剛剛傷癒歸隊時，在丹佛金塊的系列賽替補出戰以及Andrew Wiggins在本輪系列賽首戰替補出賽為例，他們就是為贏球去做出最好的決定。
勇士下半場重新讓Green回到了先發，Kerr認為前者發揮得很出色，除了防守維持一貫的高水準之外，本場也只發生了1次失誤，成為球隊能掌控球權的關鍵。
至於為何下半場決定重新回到大陣容？Kerr說主要是國王後衛De'Aaron Fox打太順了，所以不想一直用同樣的陣容對他。雖然後者下半場仍然表現出色，但讓Draymond去守他，並且參與進攻，但這個決定效果不錯。
而Green本人在受訪時則是對此回應道，「我認為，如果一件事沒有什麼問題，就不用去改動它。我就是想做出對球隊最正確的決定，我覺得我替補出賽對球隊是有益的。」
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