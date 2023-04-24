名家論壇》方野／老人健保補助，「排富」才能實現社會正義

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事實上，台南市府強調三項原則，包括有排富條款、守財政紀律以及顧建設預算。在財劃法不公平的規劃下，台南市經過數任市長的努力，已經取得了顯著且穩固的成果，包括健全財政、推動基礎設施建設以及招商引資。如今，台南市的經濟紅利與市民共享，正是政府回饋市民的時機。然而，台南國民黨卻將這一政策視為敵對，甚至試圖挑起前任與現任市長之間的矛盾與對立，這樣的舉動恰如司馬昭之心，路人皆知。
台南國民黨在這次事件中顯示出專業素養的匱乏，僅僅為了抨擊對手而進行攻擊。他們不僅無視事實，更讓自己陷入了尷尬的境地，最終連同黨內的侯友宜也受到牽連，打臉到自己人。這樣的行為不僅令人遺憾，也暴露出台南國民黨在政策層面上的短視。
真的為了老人好，台南國民黨應該將精力投入到如何為市民爭取更多福利，而非將政策問題政治化，進行無益的攻訐。同時，他們應該反思自己在此次事件中的表現，並在未來展現出更加成熟、理性的態度。依照台南市國民黨議會黨團的說法，新北市長侯友宜參選總統時，是否也應該將健保費補助政策全面推廣，不設排富條款呢？在這個問題上，各方應該以更加理性、客觀的角度去看待。
首先，政策的制定應該基於各地的實際情況，並且兼顧財政與社會福利的平衡。新北市在健保費補助上已採取了一定程度的關懷措施，並根據長者的年齡和家庭綜合所得稅累稅率進行區分。在這種情況下，強行去要求侯友宜不能排富、全面補助健保費，恐怕過於簡單化地看待問題，可能對地方政府的財政壓力造成不必要的加重，這是台南國民黨議員要去呼籲新北同黨議員做的事嗎？
此外，政治競爭應該以民生問題為核心，而非將政策問題政治化。將健保費補助政策與總統選舉掛鉤，對於解決實際問題幫助甚微。相反，各政黨應該在這個問題上保持客觀和冷靜，一起為市民的福祉著想，共同制定更加合理和符合實際需求的政策。
老人健保補助已是地方基層的普遍聲音，社會福利政策不能像菜市場漫天喊價，必須以照顧經濟弱勢為目的，在符合公平正義原則下，訂定排富機制，才能把錢花在刀口上。最糟糕的是不設任何門檻的給予津貼，「不排富」是拿納稅人的錢在「作人情」，就是許多地方政府陷入「財政昏迷」的元兇。從社會公平的合理原財來看，黃偉哲「增訂排富條款」的作法絕對站得住腳，從這點可看出他作事絕非僅從「個人選票考量」出發，反倒是國民黨缺乏專業，為罵而罵的操作，凸顯出長期以來對於地方財政的漫不經心，也就不令人意外了。
●作者：方野／資深媒體人
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