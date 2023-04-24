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名家論壇》方野／老人健保補助，「排富」才能實現社會正義

▲台南市長黃偉哲宣布，七月起在排富條件下，推動「老人健保補助」。（圖／NOWnews資料照）
▲台南市長黃偉哲宣布，七月起在排富條件下，推動「老人健保補助」。（圖／NOWnews資料照）

文／方野

台南市府將於七月實施老人健保補助，獲市民普遍好評，然而，在台南國民黨議會黨團堅持加碼要求不排富，若按照此一標準，新北市長侯友宜的健保政策及其健保政見，或許就過不了同黨同志這一關。我們讓事實來說話。從六都的健保補助資訊來看，老人健保補助針對65歲以上的老人，都有設立一定的資格限制，如年齡、稅率、設籍時間等；多數城市的補助金額以每人每月的方式提供，且不需要申請，政府自動核發。

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目前六都在老人健保補助政策方面都設有排富條款，目的是為了在確保資源能夠優先分配給真正需要幫助的人。值得注意的是，新北市的補助金額是六都最低，全額補助僅限於健保投保類別為第三類或第六類者且家戶綜合所得稅累稅率5%以下，其餘皆為部分補助。台南國民黨為了政治鬥爭，台南市府照顧長輩的善意被抹黑成「為了賴清德選總統」的政治攻擊，若根據上述的新北市老人健保補助政策，侯友宜所在的新北市在補助金額上低於台南市。那麼，按照台南國民黨的邏輯，即將參選總統的侯友宜不也應該在老人健保補助上採「全額補助」甚至加碼「大撒幣」，才符合國民黨的檢驗標準？！

事實上，台南市府強調三項原則，包括有排富條款、守財政紀律以及顧建設預算。在財劃法不公平的規劃下，台南市經過數任市長的努力，已經取得了顯著且穩固的成果，包括健全財政、推動基礎設施建設以及招商引資。如今，台南市的經濟紅利與市民共享，正是政府回饋市民的時機。然而，台南國民黨卻將這一政策視為敵對，甚至試圖挑起前任與現任市長之間的矛盾與對立，這樣的舉動恰如司馬昭之心，路人皆知。

台南國民黨在這次事件中顯示出專業素養的匱乏，僅僅為了抨擊對手而進行攻擊。他們不僅無視事實，更讓自己陷入了尷尬的境地，最終連同黨內的侯友宜也受到牽連，打臉到自己人。這樣的行為不僅令人遺憾，也暴露出台南國民黨在政策層面上的短視。

真的為了老人好，台南國民黨應該將精力投入到如何為市民爭取更多福利，而非將政策問題政治化，進行無益的攻訐。同時，他們應該反思自己在此次事件中的表現，並在未來展現出更加成熟、理性的態度。依照台南市國民黨議會黨團的說法，新北市長侯友宜參選總統時，是否也應該將健保費補助政策全面推廣，不設排富條款呢？在這個問題上，各方應該以更加理性、客觀的角度去看待。

首先，政策的制定應該基於各地的實際情況，並且兼顧財政與社會福利的平衡。新北市在健保費補助上已採取了一定程度的關懷措施，並根據長者的年齡和家庭綜合所得稅累稅率進行區分。在這種情況下，強行去要求侯友宜不能排富、全面補助健保費，恐怕過於簡單化地看待問題，可能對地方政府的財政壓力造成不必要的加重，這是台南國民黨議員要去呼籲新北同黨議員做的事嗎？

此外，政治競爭應該以民生問題為核心，而非將政策問題政治化。將健保費補助政策與總統選舉掛鉤，對於解決實際問題幫助甚微。相反，各政黨應該在這個問題上保持客觀和冷靜，一起為市民的福祉著想，共同制定更加合理和符合實際需求的政策。

老人健保補助已是地方基層的普遍聲音，社會福利政策不能像菜市場漫天喊價，必須以照顧經濟弱勢為目的，在符合公平正義原則下，訂定排富機制，才能把錢花在刀口上。最糟糕的是不設任何門檻的給予津貼，「不排富」是拿納稅人的錢在「作人情」，就是許多地方政府陷入「財政昏迷」的元兇。從社會公平的合理原財來看，黃偉哲「增訂排富條款」的作法絕對站得住腳，從這點可看出他作事絕非僅從「個人選票考量」出發，反倒是國民黨缺乏專業，為罵而罵的操作，凸顯出長期以來對於地方財政的漫不經心，也就不令人意外了。


●作者：方野／資深媒體人

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