新店摩鐵雙屍命案！嫌落跑藏桃園汽旅 又找來正妹開毒趴
23日上午，新北市新店區某汽車旅館發生雙屍命案，2名分別為16、17歲的未成年少女，被發現陳屍房間內的樓梯間、被床單包裹成交疊狀，警方獲報後隨即展開追查，鎖定曾出入過房間的一名30歲洪姓男子。23日下午，警方循線於桃園某摩鐵，將洪男逮捕到案，離譜的是，洪男落網時，正在桃園摩鐵找妹開毒趴，誇張行徑讓警方也搖頭。
記者林盈君／綜合報導
據了解，洪男職業為工人，有過失傷害前科，23日清晨，他開車載著2少女入住新店汽車旅館，未料到了當天中午遲遲未退房，房務人員進入查看，才赫然發現2女死亡，急忙報警處理。警方獲報後於現場勘查，懷疑2女是開毒趴用藥過量致死，但詳細死因還需進一步解剖釐清，並調閱監視器畫面，鎖定可疑男子洪男展開查緝。
23日下午左右，洪男於桃園某汽車旅館落網，他坦承與2女在網路相識約1周，雙方約出來開毒趴，未料2女疑似用藥過量致死，他驚慌之下，才用床單包裹遺體堆放樓梯間逃逸。誇張的是，洪男落網之際，還在桃園汽車旅館內，找來21歲李姓女子開毒趴，現場也起獲毒咖啡包、微量K他命等，被警方依法逮捕送辦。至於2女死因，檢警將擇期解剖進一步確認，後續也會追查毒品來源，釐清整起案情。
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