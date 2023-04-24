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王品4大日韓餐廳！消費滿500送加菜券　迴轉燒肉HIRO最低40元開烤

▲歡慶母親節，王品集團指定餐廳消費滿500元使用APP結帳送加菜券。台中迴轉燒肉HIRO插旗台北信義區，最低40元開烤。（圖／王品集團提供）
▲歡慶母親節，王品集團指定餐廳消費滿500元使用APP結帳送加菜券。台中迴轉燒肉HIRO插旗台北信義區，最低40元開烤。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

歡慶母親節，王品集團旗下餐廳推出討好媽媽的限定菜，4大日韓品牌包括陶板屋、品田牧場、藝奇、初瓦，還聯合祭出首次消費滿500元，使用APP結帳贈送加菜券活動。而西堤牛排消費單客經典套餐即加菜「爐烤串鮮蝦」，直接升級海陸雙拼；「陶板屋」消費2客套餐，即招待「戀莓絮語瀑布蛋糕」。另外，台中迴轉燒肉HIRO插旗台北信義區，最低40元一個人就開烤。

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王品集團「西堤牛排」即日起至5/31，祭出「媽咪的蝦嗑十分鐘」活動，只要到店消費單客經典套餐，即加菜「爐烤串鮮蝦」一份（價值168元），等於直接幫媽媽主餐升級海陸雙拼。

慶祝母親節聚餐也能省荷包，王品集團旗下4大日韓餐廳，陶板屋、品田牧場、藝奇、初瓦，即日起至5/21，於上述4大品牌餐廳首次消費滿500元，並出示王品瘋美食APP結帳，即贈送總價值超過千元的4品牌加菜券。

▲品田牧場母親節推「轟炸海陸號雙人餐」。（圖／王品集團提供）
▲品田牧場母親節推「轟炸海陸號雙人餐」。（圖／王品集團提供）
「品田牧場」，4/25～5/31推出轟炸海陸號雙人餐特價899元（原價1,199元）；消費滿額再贈「炙燒奶香帆立貝(2顆)」回客券。即日起至5/19至「陶板屋」門店消費2客套餐，即招待「戀莓絮語瀑布蛋糕」；消費滿額再贈「蜜香鮭魚乳酪捲」回客券。

▲陶板屋招待的「戀莓絮語瀑布蛋糕」，拉開蛋糕透明封膜，草莓慕斯就會如瀑布般流下。（圖／王品集團提供）
▲陶板屋招待的「戀莓絮語瀑布蛋糕」，拉開蛋糕透明封膜，草莓慕斯就會如瀑布般流下。（圖／王品集團提供）
4/27～5/31到「藝奇 和牛岩板燒日本料理」點2客極上或名物套餐，即贈媽媽主廚特調「旨味鮑魚佐自製醬」一份；消費滿額再贈「鮮魚一夜干」回客券。韓式料理「初瓦」4/24～4/28，平日到店消費套餐，凡手機號碼對中「4、8、6」韓文諧音「我愛你」任1碼，即送期間限定「濟州島海膽海帶湯」（價值300元）。活動詳情以門店說明為準。

▲藝奇主廚特調「旨味鮑魚佐自製醬」。（圖／王品集團提供）
▲藝奇主廚特調「旨味鮑魚佐自製醬」。（圖／王品集團提供）
另外，台中首間迴轉燒肉HIRO，正式插旗台北信義區，除了有四人座烤爐，還有一整區的單人座位，搶攻個人燒肉獨食商機。最低40元一個人就可開烤，還有60元、80元共三種百元有找的平實價位，包括橫隔膜、牛五花捲、伊比利豬和生食級干貝，還有烤麻糬、自製手工焙茶巴斯克等甜點，品項多達50種以上；而且加價30元還可享白飯或味噌湯無限續碗吃到飽。

▲台中首間迴轉燒肉HIRO正式北上啦。（圖／迴轉燒肉HIRO提供）
▲台中首間迴轉燒肉HIRO正式北上啦。（圖／迴轉燒肉HIRO提供）
▲迴轉燒肉HIRO設有還有整區單人座位，一個人也可以開烤。（圖／迴轉燒肉HIRO提供）
▲迴轉燒肉HIRO設有還有整區單人座位，一個人也可以開烤。（圖／迴轉燒肉HIRO提供）

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