王品4大日韓餐廳！消費滿500送加菜券　迴轉燒肉HIRO最低40元開烤

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慶祝母親節聚餐也能省荷包，王品集團旗下4大日韓餐廳，陶板屋、品田牧場、藝奇、初瓦，即日起至5/21，於上述4大品牌餐廳首次消費滿500元，並出示王品瘋美食APP結帳，即贈送總價值超過千元的4品牌加菜券。
「品田牧場」，4/25～5/31推出轟炸海陸號雙人餐特價899元（原價1,199元）；消費滿額再贈「炙燒奶香帆立貝(2顆)」回客券。即日起至5/19至「陶板屋」門店消費2客套餐，即招待「戀莓絮語瀑布蛋糕」；消費滿額再贈「蜜香鮭魚乳酪捲」回客券。
4/27～5/31到「藝奇 和牛岩板燒日本料理」點2客極上或名物套餐，即贈媽媽主廚特調「旨味鮑魚佐自製醬」一份；消費滿額再贈「鮮魚一夜干」回客券。韓式料理「初瓦」4/24～4/28，平日到店消費套餐，凡手機號碼對中「4、8、6」韓文諧音「我愛你」任1碼，即送期間限定「濟州島海膽海帶湯」（價值300元）。活動詳情以門店說明為準。
另外，台中首間迴轉燒肉HIRO，正式插旗台北信義區，除了有四人座烤爐，還有一整區的單人座位，搶攻個人燒肉獨食商機。最低40元一個人就可開烤，還有60元、80元共三種百元有找的平實價位，包括橫隔膜、牛五花捲、伊比利豬和生食級干貝，還有烤麻糬、自製手工焙茶巴斯克等甜點，品項多達50種以上；而且加價30元還可享白飯或味噌湯無限續碗吃到飽。