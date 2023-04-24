MLB／吉田正尚、大谷翔平、Nootbaar同日開轟！大聯盟日球員正夯

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吉田賽後說：「Justin Turner打得很好，我也只想說希望可以上壘。」提到滿貫砲，他則表示：「是身體自然良好反應。」
對於自己之前打擊低迷，他也透過討論跟教練找出最佳姿勢，「不管是一開始打擊姿勢或是如何找出好的東西，今天進打擊區不再困惑。」
天使隊則是以4:3險勝皇家隊，6局下天使隊Taylor Ward、Mike Trout、大谷翔平驚天3連轟「背靠背」打爆釀酒人先發投手Jordan Lyles，加上大谷在8局又敲安上壘，本季打擊率上升到2成66，幫助天使以1分差贏球。
回到主場天使球場，日籍二刀流好手大谷翔平打3棒、指定打擊，單場3打數2安打，其中還包括一發陽春砲，本季第5轟出爐。
2019年6月8日，對戰水手隊，天使就演出連續3轟的紀錄，不過這場更是難得，6局還落後1分，Taylor Ward先開轟追平。
Mike Trout連續2場開轟，敲出中外野全壘打超前，大谷也轟出右外野全壘打，不少現場球迷都十分興奮，而日本球迷也說：「一大早起來看到大谷開轟太開心了。」等留言。
紅雀隊今天出戰水手，經典賽日本隊國手Lars Nootbaar擔任開路先鋒，5打數3安打，包括一發全壘打，幫助紅雀以7:3贏球，順利終止近期2連敗。
Lars Nootbaar在日本隊大受歡迎，回到母隊人氣飆升，今天更是敲出一發「首局首打席首球全壘打」，這是他本季首度一場比賽3支安打，而他很崇拜鈴木一朗，可以守偶像之前的位置，並且在這樣的球場奮戰，讓他很感動。