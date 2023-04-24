新北連兩日爆槍擊案 林右昌談侯友宜不在台灣：社會觀感問題
新北市長侯友宜出訪新加坡期間，新北市接兩日發生槍擊案，促國人憂治安亮紅燈。對此，內政部長林右昌今（24）日受訪強調，地方政府要負起追查責任，但打擊犯罪不分地方或中央。林右昌強調，治安事件發生侯友宜剛好在國外訪問，如同颱風天情形，民選首長是否要立即趕回來？這是社會觀感問題。
記者翁子竣／台北報導
林右昌今受訪表示，這1個多月來，警政署及各縣市警察局密集發動數波強力的掃黑、掃毒與打詐專案行動；專案期間動員全國警力4萬7619人次，掃蕩黑、槍、毒、詐，共逮捕5318人；警方不僅瓦解北台最大的詐騙暴力集團，更破獲多起大型毒品案件，讓犯罪集團產生很大的損失，更重創了幫派間的利益關係。
林右昌指出，日前新北市連續發生數起治安事件，新北市警察局立即展開偵辦，並積極追查幕後集團與夥同份子，而警政署也在第一時間成立專案小組全力協助，中央與地方共同合作打擊不法。至於在幕後指使的首腦與同夥，他們也絕不會放過，警政署專案小組也已經確實掌握對象，務求一網打盡。
不過，林右昌提到，由於數起治安事件案發時，侯友宜剛好人在國外訪問，這就像颱風天的狀況一樣，民選首長要不要立即趕回來？這是社會觀感問題，老百姓會覺得是人在國外訪問比較重要？還是趕快回國處理國內問題比較重要？民選首長自己要去決定，並面對社會輿論評判。
最後，林右昌指出，由於事件發生在新北市，該地的地方政府當然要負起追查的責任，但中央政府也沒閒著，新北市警察局2點開記者會說明，警政署3點就立即成立專案小組、全力協助！打擊犯罪，從來不會區分地方或中央，「我們的共同目標是打擊犯罪，千萬別讓犯罪份子笑我們傻！」