NBA季後賽分析／Randle發洩怒火的對象應該是對手　而不是尼克

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然而這幾場的比賽內容告訴我們，那只是曇花一現，Randle還是希望用他自己的方式去完成比賽。所以就在這樣一場關鍵戰役取勝後，他選擇用一個潑全隊冷水的方式來表達自己的沮喪。
在另一場比賽，金州勇士剛剛在一場惡戰中生存下來，Draymond Green這場比賽被調整到替補，勇士主帥Steve Kerr說這是他本人的提議，因為他們都認為基於國王的防守方式，場上有更多射手、可以讓進攻端產生更好的空間。
這樣新的先發陣容效果不得而知，因為勇士下半場還是換回了Stephen Curry—Klay Thompson—Andrew Wiggins—Draymond Green—Kevon Looney這較為傳統的五人組。不過重點在於那種團隊氛圍，以及教練和球員一起決定任務分配、並且積極配合的方式。這就是勇士冠軍血統中最可貴的一部份。
在關鍵時刻被DNP，Randle最好檢討自己，因為根據官網數據顯示，球隊在他在場上時，各項主要進攻數據幾乎都更差，特別是在球的轉移方面，他的持球導致球流動停滯，讓節奏變得更加緩慢。他出賽時球隊每百回合助攻得分僅41.6；但他不在時，這個數字飆升到58.2。
這就是Randle的打法，或許也不是他的錯。畢竟在例行賽，他也立下了汗馬功勞。可是在季後賽，每個對手都會針對你的打法去加以針對，只有少數菁英，能夠憑自己的天賦掙脫牢籠，大部份的球員必須要協同團隊找到對的方式去解決問題。
而Green就是選擇這麼做的，他知道自己投籃不夠好，而勇士在第二陣容的穩定性是他們這個系列賽決勝的關鍵，所以他自請去替補。我們不知道這樣的改動是否會延續下去，但這就是一種正向的嘗試。
Adrian Dantley是比Mark Aguirre更出色的球員，但底特律活塞是在用後者替代前者之後，才拿下二連霸；Russell Westbrook在今年首輪G1，在一個投籃掙扎的夜晚，用防守、籃板和一切藍領的工作為自己贏回尊敬。歷史已經說明了很多，Randle必須自己找出答案。
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