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NBA季後賽分析／Randle發洩怒火的對象應該是對手　而不是尼克

▲Julius Randle在首輪季後賽發揮不佳，他對於比賽的態度是尼克可以走多遠的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲Julius Randle在首輪季後賽發揮不佳，他對於比賽的態度是尼克可以走多遠的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Julius Randle今天沒有接受採訪，他在這一場紐約尼克以102:93在主場擊敗克里夫蘭騎士聽牌的比賽中，末節並沒有出賽，整場只打了27分鐘，10投3中、僅有7分進帳。

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顯然這不是Randle第一次在季後賽萎靡，以他的身材飄在外面的打法，注定很難擁有高效率。但在這個系列賽第一戰打完時，你一度認為他找到一種方式去幫助球隊，那就是利用自己的體型去打擊騎士對抗性較不足的內線，搶下更多進攻籃板、做更多髒活。

然而這幾場的比賽內容告訴我們，那只是曇花一現，Randle還是希望用他自己的方式去完成比賽。所以就在這樣一場關鍵戰役取勝後，他選擇用一個潑全隊冷水的方式來表達自己的沮喪。

在另一場比賽，金州勇士剛剛在一場惡戰中生存下來，Draymond Green這場比賽被調整到替補，勇士主帥Steve Kerr說這是他本人的提議，因為他們都認為基於國王的防守方式，場上有更多射手、可以讓進攻端產生更好的空間。

這樣新的先發陣容效果不得而知，因為勇士下半場還是換回了Stephen Curry—Klay Thompson—Andrew Wiggins—Draymond Green—Kevon Looney這較為傳統的五人組。不過重點在於那種團隊氛圍，以及教練和球員一起決定任務分配、並且積極配合的方式。這就是勇士冠軍血統中最可貴的一部份。

在關鍵時刻被DNP，Randle最好檢討自己，因為根據官網數據顯示，球隊在他在場上時，各項主要進攻數據幾乎都更差，特別是在球的轉移方面，他的持球導致球流動停滯，讓節奏變得更加緩慢。他出賽時球隊每百回合助攻得分僅41.6；但他不在時，這個數字飆升到58.2。

這就是Randle的打法，或許也不是他的錯。畢竟在例行賽，他也立下了汗馬功勞。可是在季後賽，每個對手都會針對你的打法去加以針對，只有少數菁英，能夠憑自己的天賦掙脫牢籠，大部份的球員必須要協同團隊找到對的方式去解決問題。

而Green就是選擇這麼做的，他知道自己投籃不夠好，而勇士在第二陣容的穩定性是他們這個系列賽決勝的關鍵，所以他自請去替補。我們不知道這樣的改動是否會延續下去，但這就是一種正向的嘗試。

Adrian Dantley是比Mark Aguirre更出色的球員，但底特律活塞是在用後者替代前者之後，才拿下二連霸；Russell Westbrook在今年首輪G1，在一個投籃掙扎的夜晚，用防守、籃板和一切藍領的工作為自己贏回尊敬。歷史已經說明了很多，Randle必須自己找出答案。

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