檢察長遴選爆「不當請託」？劍青檢改發聲提3訴求

全國檢察長人事異動名單21日已公布，不過，劍青檢改今（24）日表示，檢審會上周五審議檢察長人事案前，竟有傳言候選人向委員或外界自稱，已獲法務部長蔡清祥規劃支持等風聲，蔡清祥到場澄清為不實傳言並表達震怒，但經劍青檢改訪查發現，本次遴選存在「若干不當請託」或「疑似過度聯絡」的情況，為促進遴選公開、公正、公平，因此提出「舉辦公聽會」等3大訴求。
記者潘千詩／台北報導
劍青檢改表示，從2019年起推動檢察長遴選公開透明制度，向部長推薦更符合民意基礎的候選人；同時須監督9位民選委員，僅能在公開透明的報名名單加以篩選，不容任何人突襲夾帶闖關，更能從最後已入圍、未入圍之名單加以比較公評，俾供全國檢察官檢驗是否符合檢察官同儕專業評價與期許，是否以基層檢察官民意為依歸，是否以個人私交或裙帶關係為考量。此制度運作4年，大幅改正早年民選委員「會前會」遭批黑箱作業之譏。因新制能接受公開檢驗，應繼續堅持辦理。
劍青檢改呼籲，為公平、公正起見，應從速建立公開透明的公聽會制度，邀請候選人在檢審委員面前，介紹闡述理念，一則讓所有候選人都擁有平等露面機會，二則同步禁止候選人與民選委員在遴選期間接觸。
劍青檢改認為，檢察長遴選乃檢察體系最重要之人事案，縱然目前法無明文可辦公聽會，但事在人為，應以先行者之視野，自下屆正式舉辦公聽會，具體時間辦在民選委員「會前會」之前，且劍青檢改願勇敢承擔舉辦，並允諾一本初衷，打造最公正公開透明之平台，邀請所有檢審委員及候選人參加，讓全體候選人及民選委員均能在陽光下接受檢驗。