戰況升溫！預告綠提名許淑華就告發 徐巧芯曝手上有「兩案未爆」
台北市第7選區（信義、南松山）立委藍綠廝殺，台北市議員徐巧芯日前公開台北市議員許淑華相簿，指控對方常態缺席每周三台北市議會大會，有涉嫌詐領出席費嫌疑。對此，徐巧芯今（24）日接受廣播節目專訪時再透露，他手上還有兩件案子與許淑華有關，他也預告將待許，正式被民進黨提名、中選會通過後，就前去告發。
記者翁子竣／台北報導
針對指控許淑華涉詐領出席費案，徐巧芯今上午接受Hit Fm聯播網《嗆新聞》節目專訪時說明，很多議員也不在議場，但人都會在議會大樓中，因辦公室可以轉播，人一定會在這個建築物內，否則點名額數問題時，無法出現將使會議無法繼續進行。
談及鎖定許淑華原因？徐巧芯表示，知道許淑華每周三都要出席民進黨中常會，人根本不在議會大樓的機會很高，且出席率低到每周都不在，這都必須跟民眾解釋。
許淑華解釋是到宮廟服務？徐巧芯直言，這反而是自爆，若在議會轉播這說得過去，很多議會同事都是如此，但許直接說人根本不在議會，跑去做別的事，這就會有涉及詐領問題。
至於何時採取司法動作？徐巧芯預告，會等許淑華正式成為被中選會通過的民進黨候選人後，才會去進行告發。此外，徐巧芯還透露手上握有許淑華更多資料，「至少還有兩個案子在我手上沒丟出來」，但他並不急著做，這會讓許有知名度，時間很漫長一點都不急。