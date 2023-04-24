戰狼犯眾怒！近80歐洲議員籲法國 將盧沙野列為「不受歡迎人物」
中國駐法國大使盧沙野近日接受法媒訪問時發出狂言，先是說「前蘇聯加盟共和國」在國際法上無有效地位，更稱歷史上克里米亞半島是俄羅斯的一部分，是由赫魯雪夫移交給烏克蘭，接著又說台灣命運由中國人決定，甚至當場嗆主持人「沒念書」，語不驚人死不休的程度讓歐洲人都看傻了眼。一批歐洲議員發表公開信，呼籲法國外長柯隆納（Catherine Colonna）將盧沙野列為「不受歡迎人物」。
國際中心楊雅婷／綜合報導
近80名歐洲議員23日在法國《世界報》（Le Monde）發布公開信，強調盧沙野的激進言論已經嚴重侮辱相關國家的歷史、文化及完整性，並且明顯違反國際法，必須視為對法國歐洲夥伴國家安全的威脅。他們在信中形容盧沙野的言論是最糟糕的「戰狼」行徑，完全超出外交辭令可接受的範疇，法國外長不該對這種「無恥攻擊」置之不理。特別是在俄羅斯侵犯烏克蘭令歐洲陷入戰火之際，民主世界必須態度堅定地捍衛盟友主權，這些歐洲議員呼籲柯隆納將盧沙野列為「不受歡迎人物」。
盧沙野是中國「戰狼外交」的代表性人物，先前他擔任中國駐加拿大大使時，就常常語出驚人。當時加拿大與中國為了孟晚舟事件關係緊張時，盧沙野擔任北京的「重炮手」，大力抨擊加拿大政府司法不公、向中國捅刀，當時就曾有加拿大議員要求驅逐盧沙野。但他的表現顯然頗受中共高層肯定，離開加拿大後，才得以晉陞去法國。