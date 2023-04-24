槍毒犯藏匿高雄月世界！警攻堅逮人 查獲逾百萬海洛因磚
去年7月間間，台中市刑大接獲情資，55歲的林姓男子，持有槍、毒藏匿高雄月世界，警方經密集蒐證之後，出動警力前往攻堅逮人，現場查獲市價逾百萬的毒品海洛因，以及改造手槍等證物，槍枝毒品市價逾170萬之多，全案移送橋頭地檢署，林男遭檢方聲押獲准，近日，檢方偵結，依毒品等罪嫌起訴林男。
記者林盈君／綜合報導
據了解，林男因涉嫌持有槍、毒，台中市刑大接獲情資後，隨即報請橋頭地檢署指揮偵辦，檢警循線掌握林男藏匿處，發現他躲藏在高雄月世界山區某處鐵皮屋，因該地區地處偏僻，林男以此為據點涉嫌販毒從事不法。經連日蒐證，警方出動警力圍捕攻堅鐵皮屋，順利逮捕林男及共犯等5人，現場並查獲一級毒品海洛因磚、二級毒品安非他命等，初估市價超過170萬元；另外，還查獲還改造手槍、子彈、現金33萬餘元。
林男落網後，全案移送橋頭地方檢察署偵辦，近日檢方偵結，依違反槍砲、毒品等罪嫌起訴林男。對此警方也呼籲，將持續強化查緝作為，切勿以身試法，民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995