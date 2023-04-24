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台電需量競價最高10元購電　王美花稱因機組故障　是買保險非常態

▲針對台電需量競價最高10元購電，經濟部長王美花強調，這是買保險非常態，而且在2015年馬總統時期就有的機制。（圖／資料照，記者鄭妤安攝）
▲針對台電需量競價最高10元購電，經濟部長王美花強調，這是買保險非常態，而且在2015年馬總統時期就有的機制。（圖／資料照，記者鄭妤安攝）

記者顏真真／台北報導

台電啟動「需量競價」以最高每度10元買電，引發外界質疑根產缺電？對此，經濟部長王美花今（24）日表示，這是買保險機制，主要是機組故障，希望維持備載容量率在6%以上的「黃燈」，而且這制度在2015年當時馬總統時期就有，當時最高上限就訂每度10元，這次「需量競價」也不是全部以10元購電，當日平均每度是5.2元，對於外界誤解，她承諾未來會再精進，是否要用到每度10元買保險，在競價機制上會再檢討。

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王美花說，「需量競價」機制在2015年馬總統時期就有做，台電要多少電，業者可以來競價，2015年就訂了最高上限每度10元，至今都是這個機制，這次4月有2次「需量競價」，包括4月6日及4月18日，但之後就沒有啟用了，當時因有機組故障，為維持備載容量率在6%以上，即維持「黃燈」，這是一種保險機制，若轉到台電柴油機組成本會更高要12元。

王美花補充，去年啟動需量反應措施僅占台電成本的0.17%，以台電去年發電成本約9000億元，去年需量反應僅占約17億元。至於「需量競價」會不會成常態？她強調：「這些都是一種保險機制」。

不過，也有立委質疑為何要用最高10元競價購量？台電總經理王耀庭表示，並不是全部都以10元購電，當天一天平均購量成本是5.2元，對於讓外界誤解，台電宣傳會再努力，也會檢討以後不要買到這麼高。王美花也強調，「未來我們會再精進，確實買這些是買保險，是否要用到10元買保險，在競價制機制會再檢討。

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