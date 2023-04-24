出席台灣2032願景論壇　賴清德：盼獲智庫允許成競選政見

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賴清德表示，現今國際社會正面臨美中貿易科技戰，特別是俄羅斯侵略烏克蘭掀起地緣政治變化，加上疫情推波助瀾，全球產業列正進行重組，世界各國無不紛紛佈局新局面，一方面氣候變遷每個國家受到影響，大家都希望妥善因應，將危機作為轉機。
賴清德指出，台灣智庫不改過往，已國家發展為己任這樣的本色，舉辦系列國家願景論壇，台灣智庫共同創辦人林佳龍提到5個面向，包括包容、創新、韌性，協和以及安全，每個面向都是台灣非常重要關鍵發展點。
賴清德說，自己很榮幸能夠來參與今天活動，特別是台灣智庫對未來10年面臨問題提出解決知道，這些結論為未來台灣進一步發展作出貢獻，希望能夠得到智庫的允許，在競選過程中，把結論作為自己的政見，一起推動台灣前進。
賴清德提到，台灣位處西太平洋第一島鏈，颱風多、地震多、面臨中國威脅，台灣不僅是印太和平戰略、民主價值與產業科技安全的重要角色，另外台灣也是全球重建民主架構非常重要的夥伴，他非常期待能夠結合全台灣有志之士，共通推動民主團結、民主治理與民主和平3項行動，推動國家希望工程，讓台灣達到民主、和平與繁榮三大目標。
此外賴清德說，另方面希望國家進行數位轉型與綠色轉型過程中，能夠落實公益的原則，不分族群、貧富貴賤、不分區域的人，受到公平的對待並得到相同的資源，轉型過程中不至於落後產生更大的衝擊，也希望未來社會是符合正義的社會、包容的社會，這樣的目標讓他非常期待，跟台灣智庫與各位夥伴共同努力。