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出席台灣2032願景論壇　賴清德：盼獲智庫允許成競選政見

▲賴清德受邀出席台灣智庫舉辦「挑戰2032－台灣國家願景系列論壇」，感謝智庫20多年來為台灣貢獻，也希望論壇結論能成為競選政見。（圖／記者陳威叡攝，2023.04.24）
▲賴清德受邀出席台灣智庫舉辦「挑戰2032－台灣國家願景系列論壇」，感謝智庫20多年來為台灣貢獻，也希望論壇結論能成為競選政見。（圖／記者陳威叡攝，2023.04.24）

記者陳威叡／台北報導

台灣智庫今（24）日舉辦「挑戰2032－台灣國家願景系列論壇」，並邀請副總統賴清德到場致詞，他首先代表總統蔡英文感謝智庫20多年來凝聚許多具體方案，對國家發展產生深遠的影響，本次很榮幸受邀前來參與，特別是智庫對台灣未來10年可能面臨的問題提出解決之道，為台灣發展做出貢獻，也希望獲得智庫的允許，將這些結論作為未來競選的政見，一起推動台灣前進。

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賴清德表示，今天很榮幸受邀出席，台灣智庫舉辦國家願景系列論壇，他首先要代表總統蔡英文感謝台灣智庫，在這20多年來成為政策跟知識的對話平台，透過理性思辨與腦力激盪，凝聚許多具體方案，對國家發展產生非常深遠的影響。

賴清德表示，現今國際社會正面臨美中貿易科技戰，特別是俄羅斯侵略烏克蘭掀起地緣政治變化，加上疫情推波助瀾，全球產業列正進行重組，世界各國無不紛紛佈局新局面，一方面氣候變遷每個國家受到影響，大家都希望妥善因應，將危機作為轉機。

賴清德指出，台灣智庫不改過往，已國家發展為己任這樣的本色，舉辦系列國家願景論壇，台灣智庫共同創辦人林佳龍提到5個面向，包括包容、創新、韌性，協和以及安全，每個面向都是台灣非常重要關鍵發展點。

賴清德說，自己很榮幸能夠來參與今天活動，特別是台灣智庫對未來10年面臨問題提出解決知道，這些結論為未來台灣進一步發展作出貢獻，希望能夠得到智庫的允許，在競選過程中，把結論作為自己的政見，一起推動台灣前進。

賴清德提到，台灣位處西太平洋第一島鏈，颱風多、地震多、面臨中國威脅，台灣不僅是印太和平戰略、民主價值與產業科技安全的重要角色，另外台灣也是全球重建民主架構非常重要的夥伴，他非常期待能夠結合全台灣有志之士，共通推動民主團結、民主治理與民主和平3項行動，推動國家希望工程，讓台灣達到民主、和平與繁榮三大目標。

此外賴清德說，另方面希望國家進行數位轉型與綠色轉型過程中，能夠落實公益的原則，不分族群、貧富貴賤、不分區域的人，受到公平的對待並得到相同的資源，轉型過程中不至於落後產生更大的衝擊，也希望未來社會是符合正義的社會、包容的社會，這樣的目標讓他非常期待，跟台灣智庫與各位夥伴共同努力。

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