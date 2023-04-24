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林襄120萬廣告飛了？李多慧低價搶市　啦啦隊女神后不見后

▲李多慧來台初登場，因為雙方工作滿檔，結果剛好沒有跟林襄同台應援。（圖／翻攝李多慧、林襄IG）
▲李多慧來台初登場，因為雙方工作滿檔，結果剛好沒有跟林襄同台應援。（圖／翻攝李多慧、林襄IG）

記者江芷稜/綜合報導

啦啦隊女孩們競爭激烈，台灣職棒、職籃隊伍已經不少，再加上來自韓國的最強外援李多慧降臨，分食廣告大餅，傳出樂天女神林襄原本談定的飲料聯名合作，開價高達百萬元台幣，卻因李多慧低價搶市，廣告費只要林襄的1/3，又是熱門話題人物，讓廠商見風轉舵，立刻改邀李多慧代言。

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▲▼林襄紅到發紫，工作邀約沒停過。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄紅到發紫，工作邀約沒停過。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄如今是各大品牌合作首選，炙手可熱。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄如今是各大品牌合作首選，炙手可熱。（圖／翻攝自林襄臉書）
林襄工作邀約滿滿，李多慧本月來台表演，兩人尚未碰到面，被戲稱是「后不見后」，李多慧亮相應援，性感舞蹈動作吸引媒體及粉絲朝聖，在球場形成轟動，也相當重視台灣市場，返韓之後連續發布99張現時動態和vlog，展現對海外粉絲的誠意。

由於林襄跟李多慧同為樂天啦啦隊，走的都是性感風格，難免被拿來比較，據《鏡週刊》報導，本來有連鎖飲料店欲邀林襄代言推出聯名茶款，經紀人開出120萬元代言費，但廠商得知熱門人物李多慧人氣不斷竄升，但來台試水溫，廣告價格只要40萬元，和林襄價差很大，立刻改邀李多慧洽談。

▲李多慧在台灣造成旋風，就連韓國主流媒體都在報導此現象，卻也點出台灣啦啦隊1項爭議。（圖／記者林調遜攝影）
▲李多慧在台灣造成旋風，就連韓國主流媒體都在報導此現象。（圖／記者林調遜攝影）
▲（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧亮相球場，吸引粉絲朝聖。（圖／翻攝自李多慧IG）
不過林襄人氣也很旺，她因棒球經典賽受到關注，屢次登上日本媒體版面，廣告代言與活動不少，最近直播時還收到粉絲的大禮，有網友斗內價值約新台幣6萬6,000元的「帝王贈」，讓林襄開心到不行，頻頻感謝粉絲，還要大家幫忙截圖，記錄這難得的一刻。

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