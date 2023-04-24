動力火車招了！尤秋興做這件事沒報備 愛妻委屈「你沒跟我講」
動力火車於4月22日、23日一連兩天在台北小巨蛋舉辦「全球人壽 都是因為愛世界巡迴演唱會」台北安可場，昨（23）日演唱會結束後，動力火車舉辦慶功宴，為此次安可場演唱會畫上圓滿的句點。而動力火車在慶功宴上分享，他們為演唱會特別拍攝轉場影片的有趣過程。
記者吳雨婕/台北報導
難得一口氣連開2場演唱會，尤秋興表示，其實不擔心體力，比較擔心的是今年2月確診康復後，留下鼻音、聲音沙啞的後遺症，至今都沒好，「最怕人家覺得我狀況不好，其實我狀況沒有不好，可是聲音就是不一樣。」顏志琳則透露，自己確診後可能有傷到肺，「康復後只有咳嗽沒有馬上好，好了之後有胸悶，喉嚨有痰，我之前稍微試唱Cover的時候，唱歌都要比以前用力。」不過他笑說，也許與年紀大了有關係，不全是跟確診有關。
尤秋興在演唱會上提到太太Jenny愛犬咪嚕古於日前過世，幸好在愛犬離世前拍攝了影片紀念，不過其實在拍影片時沒有先告知太太她會入鏡，讓她一開始以「你沒有跟我講」推拒，到了現場還直言被騙，尤秋興表示：「我一直拜託她，需要她幫忙拍影片，而且這段影片，就是希望我跟老婆一起入鏡，如果沒有她，就不真實了。」好在後來導演向Jenny保證只會露臉一下下，她才終於點頭答應拍攝。
演唱會的其中一段影片，是顏志琳打電話對女兒說「我愛妳」，被問到在講這句話的時候會很害羞嗎，他提到在家裡很習慣會對女兒們親親抱抱，所以早已駕輕就熟，但反觀女兒，她們平常不太說肉麻話，只有在有所求的時候，才會對顏志琳說「愛你爸比」，最近一次說這句話還是幾個月前，顏志琳笑說：「這個年紀比較多偶像，她們想要誰的照片就會跟我要，但我也會從她們零用錢扣掉。」此外，動力火車也在慶功宴上宣布，今年9月23日要到馬來西亞開唱的好消息。