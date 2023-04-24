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邪教害命！宣揚「餓死才能見上帝」洗腦信眾　肯亞森林挖出47遺體

▲▲肯亞警方陸續尋獲47具因被邪教洗腦而餓死的遺體。（圖／美聯社／達志影像）
▲▲肯亞警方陸續尋獲47具因被邪教洗腦而餓死的遺體。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

肯亞警方近日正調查一起基督教邪教組織信徒死亡事件，一名傳教士向信眾洗腦指稱「餓死才能見到上帝」，信眾於是帶著小孩集體絕食自殺。警方接獲情報後，近日前往沿海城鎮馬林迪（Malindi）附近的沙卡赫拉森林（Shakahola forest）進行調查，3天內挖出了47具遺體。教會負責人瑪肯西（Paul Mackenzie）也遭到逮捕。

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綜合《BBC》、《法新社》、《路透社》等外媒報導，肯亞警方日前接獲線報，得知佳音國際教會（Good News International Church）洗腦信眾挨餓致死，隨即趕往沙卡赫拉森林展開搜救。當時警方救出15名信眾，但其中4人到醫院前死亡，另有3人情況危急。除了救援出15位被迫挨餓的信徒外，警方同時將該教會傳教士瑪肯西逮捕歸案。

另外警方還在附近發現多座淺墳，用途就是等到信徒挨餓致死後用來埋葬屍體用。南非國家廣播公司KBC透露，追隨者的屍體被埋在淺墳內，警方目前已鎖定了58個墳墓的位置。據悉，其中一個墳墓埋葬著同一家五口，分別父母及3個孩子。

據瞭解，該教會傳教士瑪肯西洗腦信徒，讓他們相信自己「挨餓致死」後就能夠「和耶穌相見」。在遭到警方逮捕後，瑪肯西傳出拒絕飲食的消息。

警方在21日於沙卡赫拉森林展開挖掘作業，先前已挖出21具遺體，後續又挖出26具遺體，使得3天內找到跟該教會有關的遺體總數達47具。當地警探卡茂（Charles Kamau）向《路透社》表示，挖掘工作持續進行中。

《BBC》報導指出，病理學家將採集DNA樣本進行測試，以確認受害者是否死於飢餓。

▲肯亞警方陸續尋獲47具因被邪教洗腦而餓死的遺體。（圖／美聯社／達志影像）
▲這個邪教信徒相信如果「挨餓致死」，就會上天堂「和耶穌相見」。（圖／美聯社／達志影像）
肯亞內政部長金迪奇（Kithure Kindiki）表示，已經將整個800英畝的沙卡赫拉森林視為犯罪現場，並且進行封鎖、展開調查。金迪奇表示，造成這麼多生命的死亡，必將受到最嚴厲的懲罰，政府也必須對每個教會進行更嚴格的監管。

會讓這起事件被揭露的開端，瑪肯西上月曾主動向警方投案，指出有2名男童在父母監護的情況下餓死，不過他聲稱並不清楚信徒們死亡的原因，並強調有脫離教會的前成員在抹黑他。當時瑪肯西以10萬肯亞先令（約台幣2.3萬元）獲交保。

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