邪教害命！宣揚「餓死才能見上帝」洗腦信眾　肯亞森林挖出47遺體

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另外警方還在附近發現多座淺墳，用途就是等到信徒挨餓致死後用來埋葬屍體用。南非國家廣播公司KBC透露，追隨者的屍體被埋在淺墳內，警方目前已鎖定了58個墳墓的位置。據悉，其中一個墳墓埋葬著同一家五口，分別父母及3個孩子。
據瞭解，該教會傳教士瑪肯西洗腦信徒，讓他們相信自己「挨餓致死」後就能夠「和耶穌相見」。在遭到警方逮捕後，瑪肯西傳出拒絕飲食的消息。
警方在21日於沙卡赫拉森林展開挖掘作業，先前已挖出21具遺體，後續又挖出26具遺體，使得3天內找到跟該教會有關的遺體總數達47具。當地警探卡茂（Charles Kamau）向《路透社》表示，挖掘工作持續進行中。
《BBC》報導指出，病理學家將採集DNA樣本進行測試，以確認受害者是否死於飢餓。
肯亞內政部長金迪奇（Kithure Kindiki）表示，已經將整個800英畝的沙卡赫拉森林視為犯罪現場，並且進行封鎖、展開調查。金迪奇表示，造成這麼多生命的死亡，必將受到最嚴厲的懲罰，政府也必須對每個教會進行更嚴格的監管。
會讓這起事件被揭露的開端，瑪肯西上月曾主動向警方投案，指出有2名男童在父母監護的情況下餓死，不過他聲稱並不清楚信徒們死亡的原因，並強調有脫離教會的前成員在抹黑他。當時瑪肯西以10萬肯亞先令（約台幣2.3萬元）獲交保。
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