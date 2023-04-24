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全力輔選賴清德　林佳龍：繼續延續民進黨執政路線

▲林佳龍受訪表示期盼賴清德能夠當選2024總統，繼續延續民進黨的執政路線。（圖／記者陳威叡攝，2023.04.24）
▲林佳龍受訪表示期盼賴清德能夠當選2024總統，繼續延續民進黨的執政路線。（圖／記者陳威叡攝，2023.04.24）

記者陳威叡／台北報導

台灣智庫今（24）日舉辦「挑戰2032－台灣國家願景系列論壇」，邀請副總統賴清德到場致詞，也提及期盼將論壇結論作為競選政見。作為共同創辦人的總統府秘書長林佳龍受訪表示，台灣經過3次政黨輪替中，智庫都擔任很重要的角色，希望選舉不僅是選一個國家領導人，更要領導國家願景與政策方面，期盼賴清德能夠當選，繼續延續民進黨的執政路線，過去20多年來的政黨輪替，已很清楚看出這是兩個路線的選擇，相對於國民黨的路線，如今提出的政策是有台灣主體性、深化民主，讓台灣邁向正常國家，也希望在野黨能夠提出如何深化民主國家的政策路線。

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副總統賴清德已獲民進黨提名參選2024總統，今日受邀出席台灣智庫所舉辦論壇。林佳龍說，台灣智庫創立22年，就是希望作為知識跟權力對話的政策平台，長年以來也與公共知識份子投入，前後這3次政黨輪替，台灣智庫都扮演很重要的角色，現在很多人也擔任政務官，在新境界、青平台與產學研界扮演重要角色、策略合作，把各自在研究的好的政策整合起來。

林佳龍指出，希望選舉不只是選一個國家領導人，而是要領導的國家願景跟政策方向，期待副總統賴清德、民進黨總統候選人能夠當選，繼續延續、進一步發展民進黨的執政路線，過去20多年來的3次政黨輪替，已經很清楚，這是兩個路線的選擇，相較於國民黨的執政路線，是一個有台灣主體性，能夠深化民主，帶來很多社會公平正義，對外的政策是能夠讓台灣邁向正常國家，也期待透過政策對話，讓選民在投票時不只選人，而且可以決定台灣國政的未來。

對於藍營頻攻擊賴清德兩岸政策，林佳龍認為台灣主體性才是關鍵，至於怎麼對應國際跟兩岸的關係，也會提出動態安全架構，不能因為對方威脅要發動戰爭，一些政黨就跟他們唱和，想要去影響台灣人民的投票行為，這就是要透過政策要讓台灣人民在投票時不要流於人身攻擊或抹黑，去訴求台灣作為主權國家，想建構一個正常的國際關係，包括兩岸關係都應該正常化。

因此林佳龍說，對於副總統賴清德所提出的「兄弟之邦」，這也都是用政策性思維來引領政策性討論，而不是流於名詞文字的抹黑，企圖進行對於個人的攻擊，希望在野黨也能夠提出，台灣怎麼深化民主國家的政策路線。

媒體問及林佳龍同為賴清德策略小組成員，林佳龍表示，自己是政務官，也是民進黨從政黨員，一直以來，不管是選舉或黨務都是會集體討論，也都會貢獻意見，一起形成2024的國政意見，如今總統候選人也已經確定，就進入新階段全力輔選，無論府院黨團、中央地方，大家團結一心，用行動感動人民，能夠繼續支持民進黨在台灣未來關鍵的10年領導台灣，邁向一個正常國家。

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