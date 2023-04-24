全力輔選賴清德　林佳龍：繼續延續民進黨執政路線

我是廣告 請繼續往下閱讀
林佳龍指出，希望選舉不只是選一個國家領導人，而是要領導的國家願景跟政策方向，期待副總統賴清德、民進黨總統候選人能夠當選，繼續延續、進一步發展民進黨的執政路線，過去20多年來的3次政黨輪替，已經很清楚，這是兩個路線的選擇，相較於國民黨的執政路線，是一個有台灣主體性，能夠深化民主，帶來很多社會公平正義，對外的政策是能夠讓台灣邁向正常國家，也期待透過政策對話，讓選民在投票時不只選人，而且可以決定台灣國政的未來。
對於藍營頻攻擊賴清德兩岸政策，林佳龍認為台灣主體性才是關鍵，至於怎麼對應國際跟兩岸的關係，也會提出動態安全架構，不能因為對方威脅要發動戰爭，一些政黨就跟他們唱和，想要去影響台灣人民的投票行為，這就是要透過政策要讓台灣人民在投票時不要流於人身攻擊或抹黑，去訴求台灣作為主權國家，想建構一個正常的國際關係，包括兩岸關係都應該正常化。
因此林佳龍說，對於副總統賴清德所提出的「兄弟之邦」，這也都是用政策性思維來引領政策性討論，而不是流於名詞文字的抹黑，企圖進行對於個人的攻擊，希望在野黨也能夠提出，台灣怎麼深化民主國家的政策路線。
媒體問及林佳龍同為賴清德策略小組成員，林佳龍表示，自己是政務官，也是民進黨從政黨員，一直以來，不管是選舉或黨務都是會集體討論，也都會貢獻意見，一起形成2024的國政意見，如今總統候選人也已經確定，就進入新階段全力輔選，無論府院黨團、中央地方，大家團結一心，用行動感動人民，能夠繼續支持民進黨在台灣未來關鍵的10年領導台灣，邁向一個正常國家。