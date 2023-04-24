第23屆「台新青少年志工菁英獎」持續蒔植良善種子　實踐永續共榮

台新青少年基金會董事長鄭家鐘指出，疫情雖帶來衝擊與挑戰，臺灣學子對志願服務仍懷有堅毅和勇於實踐的決心，而培養永續觀念已是服務風氣的新浪潮，青少年志工發揮創意、結合新媒體，並以多元包容方式參與社會，將服務事蹟致力接軌聯合國17項永續發展目標(SDGs)，契合台新「認真，永續」主軸外，更展現社會共好。
本屆親善大使獎得主跳脫框架，以創新思維付諸行動。得主新北美國學校林建霖關注貧窮及城鄉教育差異，以程式語言專長，創立科學營並提供免費培訓，帶領學童參加全國Scratch程式競賽，服務嘉義縣逾百位師生，更在疫情嚴峻時，幫多所小學設計體溫量測系統，為校園建立安全環境。另一得主臺東高中周亦霆則心繫在地文化傳承及偏鄉教育，成立「台東好加」志工團，夜訪街友發放物資，報導社會邊緣人處境，還號召其他志工團加入臺東在地故事蒐集計畫，規劃紀實展覽，此外與老師開辦課程培育志工，並擔任學伴輔導臺東小學生課業，運用有限資源邀各方提供服務，成為改變臺東的正能量。
榮獲全國菁英獎的8位得主，面對社會議題及永續趨勢，均展現優異的策略思考及解決問題能力。臺中市自學生徐稜雅前進原鄉訪談，藉多元管道分享，成為文化傳承推手。臺中市豐原高中蕭靖璇加入「溫馨廚房」公益服務組織，為長者送餐。臺南市中信國際學校吳欣璇號召師生捐髮助癌友，並邀千人為公益而跑。新北市康橋高中黃文妤跨校創立公益團隊，舉辦志工活動及翻譯文章倡導永續。新竹縣竹北高中鄭宇昇推廣新住民文化，促進臺越交流。臺中市弘文高中蔡亦怡創辦教學服務團隊，服務國內外偏鄉學生。新北市康橋高中陳冠伃成立英語教學志工營隊，引導學習國際議題。臺南市慈濟高中黃映瑜則將回收物製成永續袋，藉社群推動鼓勵愛地球。
台新青少年基金會由台新人壽贊助，每年舉辦為期三天二夜的交流活動暨頒獎表揚典禮，今年培養青少年志工接軌國際永續發展目標（SDGs），邁入第23年的「台新青少年志工菁英獎」鼓勵逾8萬名青年學子投入志願服務，台新將持續蒔植良善的種子，透過多樣的利他行動，實踐永續共榮。
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