名家論壇》韋安／從「棄子」到「焦點」，台灣如何度過新難關？

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5、6年前一位很受綠營敬重的獨排企業大佬，用很高的禮遇請這位「老大哥」，去負責自己所創辦基金會的運作。不過半年後，他打電話給朋友說自己辭職了。
「老大哥」氣噗噗地說：「X他X！有錢怎樣？他根本是假台獨！」這種對信仰堅持，實在可愛又可敬。大家不應該把獨派或統派的主張，不合我意就都妖魔化。
因為無論深綠、深藍、急獨、急統，或者假統、假獨，都沒有理由不愛台灣。無論對「國」的想法如何，大家都有一個共同的「家」，就是「台灣」。沒有一個人，真正會去「賣家」或「毀家」。
不過，對於「保家」要採用什麼方法，各政黨卻會大為不同。手段不同，目的一樣，都是為了「保台」，卻幾十年來吵來吵去，到了你死我活的地步。
這種內部的對立、分裂，所造成的傷害。遠比外部大國角力，把台灣當支點。以及當今世界政經秩序重組，地緣政治劇烈擺蕩，對台灣造成的風險，還要嚴重。
當全世界都把台海視為，最可能發生戰爭的高風險區域，台灣應該由內而外地，先試著自己來解除危機。
台灣的選舉和政治制度設計，讓政黨競爭、對抗兩極化和敵我化。同時政黨為了勝選，會依靠外部力量來助力。而贏得政權後，為回報外部力量的「幫忙」，就不得不以國家和人民的利益來交換。
雖然很難很難，但是政黨之間，還是要試著和解，對兩岸、外交政策先不要彼此，以「賣台」或「毀台」的調性，相互攻訐。並且試著在某些重大原則方面，取得基本的共識。前AIT理事主席，卜睿哲日前就特別呼籲這一點。
卜睿哲2021年，在他的新書《艱難的抉擇》寫道，共識能形成有幾個前提，包括：更明確的政治認同；以政策為核心考量，而非在政治符號上競爭；展現決心，以堅決的守勢態度，嚇阻來自解放軍的威脅；台灣產業落腳在台灣、中國大陸或者其他地點，分別有哪些機會與風險，各界也應該要有共識等。
2008馬英九上台，推動兩岸積極交流。結果主政才百日，因對岸官員來台交流，民進黨就發起「圍城」反「賣台」激烈抗爭。而且在馬政府8年執政，從未停過，雖然號稱「兩岸關係最好」，並簽訂20多項兩岸協定，台灣可在「中華台北」名義下，適度參與國際組織，但是民意卻已經起變化。
2005年連戰兩岸「破冰之旅」，推動與對岸和解交流，當時民意主流是支持的。馬政府啟動全方位的交流對話，表面上看似「和中」，但在野綠營的不斷反制和政治動員，「兩岸和平紅利」又被藍營權貴，和少數人享有。一股「厭中」、「恐共」的民意暗流，卻慢慢壯大成主流。最終，引爆太陽花學運。
政黨輪替後，蔡政府這幾年來，確實給人「台美關係史上最好」的印象。邦交國掉了9個，但與民主價值同盟的西方國家，議會外交往來密切，台灣成了歐美議員的「打卡聖地」。但同時，台海也成為「全球最危險」、「最可能爆發戰爭」地區。台灣兵役從4個月延長到1年。
在野黨國民黨不斷嚴詞批評執政黨的兩岸政策，是「引戰」和「毀台」。藍綠白所有政黨都號稱親美，主流民意也是親美。但檯面下，出現明暗背離的民意趨勢，逐漸形成了一股「疑美」暗流。擔心台灣會不會，成為美中霸權角力下，被當成引爆台海戰火的「棋子」。
台灣以民主自由價值同盟一員自居，會「得道多助」。可是當美中博弈，演變成美國要守護自身「生存利益」，雖美台都共守民主自由價值，但「價值」遠比「利益」的分量輕些，成了次要「可犧品」。
台灣各政黨，尤其藍綠兩大，要能體會看透，民意對兩岸關係，隨時會有消長不定，主流和暗流並存的2股力量。表面上這樣，私底下卻那樣。各黨是否應該各退一步，超脫黨派選舉政治利益考量，跨越藍綠意識形態禁忌，團結人民尋找和凝聚，真正符合國家和人民利益的「新台灣共識」。
處於地緣政治擺蕩，和美中對抗夾縫中的台灣，只有黨派放下成見，找出多數民意可接受集體共識，來應對舉世獨有的兩岸關係。先有內部的團結安定，才能凝聚力量，應對外部的危機和挑戰。
44年前，台美斷交、美中建交，中華民國成為國際社會的「棄子」。但台灣靠內部的團結和凝聚力，不僅度過難關，並創造出全球高科技產業鏈關鍵角色的奇跡。
如今，國際秩序重組，台灣科技產業實力聯動全球經濟，讓台灣再度被國際社會需要和關注。不過，兩岸軍力失衡、美中對抗等因素，讓台灣從「棄子」，變成各方「焦點」，台海戰爭風險徒增。
只有先化解內部的分歧，各政黨妥協，找出一條折中的兩岸關係及外交「大戰略」。凝聚出「新台灣共識」，團結人民，才能度過新的難關。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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