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兼具專業與時尚的醫療配件   Littmann® 聽診器上線了！

▲3M™ Littmann® 經典50餘年，推出多款功能性強兼具時尚外觀的聽診器。(圖/品牌提供)
▲3M™ Littmann® 經典50餘年，推出多款功能性強兼具時尚外觀的聽診器。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

聽診器是醫生和醫學生生活中不可或缺的工具之一，醫生透過聽診器了解患者的身體狀況，醫學生藉由聽診器學習如何區分體內正常和異常的聲音，並進一步診斷和治療相關疾病。

作為醫療器材的代表性品牌，3M™多年來不斷精進聽診器的功能與品質，以航鈦級鋁合金材料打造產品，使其擁有輕盈堅固的特性，不但適合醫生日常使用，同時也能讓醫學院學生輕鬆攜帶，成為醫界的時尚配件。2-in-1的雙Y管設計，音響效果更立體，減少雜音或降低干擾；雙面胸件皆搭載懸浮式振幅膜，可讓醫生或學生輕易地切換高低頻音；隱藏式耳管彈簧，能讓聽診器的使用時間延長。

此外，3M™為了醫學院學生設計出的聽診學習中心應用程序APP，讓醫學院學生在學習過程中，可以透過APP功能達到鍛鍊聽診技巧、判別不同病情，且有助於學習進度和聽診知識的掌握和熟悉；產品也提供了線上保固，買了就有保障。
 

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▲除功能強大之外，3M™ Littmann®系列，更兼具時尚外型，讓聽診器更增添不少溫度。(圖/品牌提供)
▲除功能強大之外，3M™ Littmann®系列，更兼具時尚外型，讓聽診器更增添不少溫度。(圖/品牌提供)
3M™Littmann®中，ClassicIII一般三代及Cardiology IV心臟四代聽診器是品牌中最受歡迎的系列之一。ClassicIII一般三代聽診器與擁有高靈敏度，與出色的音質表現，這使得醫護人員能夠更好地聽到身體內部的聲音並做出更精確的評估，此款聽診器還推出了多種不同的配色，讓醫師們能夠按照心情挑選喜歡的顏色，是款外觀與專業兼具的產品。

另一方面， Cardiology IV心臟四代聽診器是一款高端的專業醫用聽診器。它配備有雙面的懸浮式振幅膜，能夠調節低頻和高頻的聲音，加上較大的胸件尺寸，使聽診效果更加提升；其特殊的構造設計，更能提高聲音的分辨率和清晰度。Cardiology IV心臟四代聽診器是 Littmann® 系列中的頂級產品，適合專業的醫療人員使用。日益精進的精確性、耐用性和卓越的音質，3M™ Littmann®聽診器是一款深受臨床醫護人員愛戴的產品。
 

▲3M™Littmann®ClassicIII一般三代及Cardiology IV心臟四代已可在3M醫材網線上購入，相當便利。(圖/品牌提供)
▲3M™Littmann®ClassicIII一般三代及Cardiology IV心臟四代已可在3M醫材網線上購入，相當便利。(圖/品牌提供)
在疫情的趨使下，電商已經成為我們日常生活中不可或缺的一項購物平台，3M™考慮到醫生和醫學院學生的需求，諸多商品現在已可以透過3M™醫療器材網購買。此網站有聽診器、皮膚護理、傷口敷料、醫用膠帶及個人防護等各式商品，是3M™產品最齊全的通路，同時提供聽診器專業且完整的售後服務；只要聽診器有任何問題，3M™給予最好的維修服務。

另外，3M™ 醫療器材網更提供了「舊換新方案」，讓使用者可以將舊的聽診器用優惠的價格換成新的型號，現在就關注3M™醫療器材網，以獲得更多方案資訊。

3M™Littmann®致力於為每位醫師與醫學生打造精良的醫療器材，成為他們在工作場域中的得力助手，Littmann® 經典50餘年，不斷精進，提供您最專業、精準且高品質的聽診器；現在就上3M™醫療器材網獲得第一手資訊！

(衛署醫器輸壹字第003122號/北市衛器廣字第112040140號)

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