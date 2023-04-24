兼具專業與時尚的醫療配件   Littmann® 聽診器上線了！

作為醫療器材的代表性品牌，3M™多年來不斷精進聽診器的功能與品質，以航鈦級鋁合金材料打造產品，使其擁有輕盈堅固的特性，不但適合醫生日常使用，同時也能讓醫學院學生輕鬆攜帶，成為醫界的時尚配件。2-in-1的雙Y管設計，音響效果更立體，減少雜音或降低干擾；雙面胸件皆搭載懸浮式振幅膜，可讓醫生或學生輕易地切換高低頻音；隱藏式耳管彈簧，能讓聽診器的使用時間延長。
此外，3M™為了醫學院學生設計出的聽診學習中心應用程序APP，讓醫學院學生在學習過程中，可以透過APP功能達到鍛鍊聽診技巧、判別不同病情，且有助於學習進度和聽診知識的掌握和熟悉；產品也提供了線上保固，買了就有保障。
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另一方面， Cardiology IV心臟四代聽診器是一款高端的專業醫用聽診器。它配備有雙面的懸浮式振幅膜，能夠調節低頻和高頻的聲音，加上較大的胸件尺寸，使聽診效果更加提升；其特殊的構造設計，更能提高聲音的分辨率和清晰度。Cardiology IV心臟四代聽診器是 Littmann® 系列中的頂級產品，適合專業的醫療人員使用。日益精進的精確性、耐用性和卓越的音質，3M™ Littmann®聽診器是一款深受臨床醫護人員愛戴的產品。
在疫情的趨使下，電商已經成為我們日常生活中不可或缺的一項購物平台，3M™考慮到醫生和醫學院學生的需求，諸多商品現在已可以透過3M™醫療器材網購買。此網站有聽診器、皮膚護理、傷口敷料、醫用膠帶及個人防護等各式商品，是3M™產品最齊全的通路，同時提供聽診器專業且完整的售後服務；只要聽診器有任何問題，3M™給予最好的維修服務。
另外，3M™ 醫療器材網更提供了「舊換新方案」，讓使用者可以將舊的聽診器用優惠的價格換成新的型號，現在就關注3M™醫療器材網，以獲得更多方案資訊。
3M™Littmann®致力於為每位醫師與醫學生打造精良的醫療器材，成為他們在工作場域中的得力助手，Littmann® 經典50餘年，不斷精進，提供您最專業、精準且高品質的聽診器；現在就上3M™醫療器材網獲得第一手資訊！
(衛署醫器輸壹字第003122號/北市衛器廣字第112040140號)