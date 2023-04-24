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2023繳稅神卡是哪張？「信用卡、行動支付」回饋懶人包比拚

▲5月報稅季準備起跑，多家銀行提供刷卡繳稅回饋和抽獎活動。（圖／NOWnews資料照）
▲5月報稅季準備起跑，多家銀行提供刷卡繳稅回饋和抽獎活動。（圖／NOWnews資料照）

記者周淑萍/綜合報導

5月開始陸續要繳綜合所得稅、房屋稅，各家銀行紛紛推出繳稅優惠回饋或是抽獎活動，希望替自家發卡再拉抬一波使用率。《NOWnews今日新聞》整理2023年目前大型發卡銀行、行動支付推出的繳稅回饋優惠，哪一種方式最省荷包一次看。

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📍國泰世華銀行
時間：2023/5/1~ 2023/6/3

世界卡/CUBE卡滿額最高享0.38%回饋，單筆滿NT$1.5萬(含)以上，享繳稅金額0.25%日幣回饋。單筆滿NT$100萬(含)以上，享繳稅金額0.35%日幣回饋。

📍永豐銀行
時間：2023/4/1-2023/6/30

活動期間內登入大咖DACARD App並以永豐信用卡成功繳納一筆牌照稅、房屋稅、綜合所得稅，即享活動期間內指定稅款的總繳稅金額3%刷卡金回饋，每人上限200元，限量1,600名，每人限回饋一次。需登錄，登錄將於2023/4/20 9:00開放。依登錄先後順序認列資格。

📍玉山銀行
時間：2023/5/1~2023/6/2

  • 玉山世界卡/無限卡 (不含星宇航空卡)，稅款100萬元以下享0.25%現金回饋(上限2,500元)；稅款100萬元(含)以上，理財會員(菁英以上)享0.38%現金回饋(上限10萬元)，其他享0.36%現金回饋(上限6萬元)。
  • 繳綜所稅達30萬元(含)以上，且以玉山帳戶自動扣繳信用卡款，並完成任一項指定任務，即可加碼獲得2,000元家樂福禮券(需登錄，限量5,000名)
  • 房屋稅(需登錄)，使用玉山Wallet、悠遊付Easy Wallet行動繳稅，享0.2%現金回饋 (回饋無上限)
📍台灣企銀
時間：2023/5/1-2023/5/31

  • 綁定「數位存款帳戶」繳納可回饋2,500點。
  • 綁定「一般帳戶/金融卡」繳納可回饋1,500點。
  • 綁定「信用卡」繳納可回饋200元刷卡金。
📍中國信託
時間：2023/5/1~2023/6/3

  • LINE Pay卡、旅鈦金卡繳稅享0.2%回饋
  • 華航聯名卡繳稅每100元回饋1哩，回饋無上限
  • 和泰Points回饋0.5％
     
📍台新銀行信用卡
時間：2023/4/17-2023/5/19

新戶於申辦台新銀行@GoGo卡正卡，且於5/31前使用該卡刷卡繳納綜所稅或房屋稅，即享刷卡稅額最高10%回饋 (上限1,000元)。

📍滙豐
時間：2023/05/01~2023/05/31

滙豐匯鑽卡、現金回饋御璽卡、旅人卡新戶繳稅 1% 回饋（回饋上限為  500元）

🟡行動支付

📍悠遊付
時間：2023/4/24~2023/5/31

  • 使用悠遊付繳納房屋稅累計滿4,000元，並在指定飲料場域消費1筆，即贈100元現金回饋券；累計滿8,000元，並在指定飲料場域消費1筆，即贈300元現金回饋券，限量3萬名(每悠遊付帳戶限回饋1次)，若在4月30日前即完成繳稅4,000元以上，還加贈早鳥加碼100元現金回饋券，限量1萬5,000名，每戶限贈1次。
  • 5/1~5/31，使用悠遊付綁定悠遊付錢包或銀行帳戶繳稅，享繳稅金額3%悠遊付回饋金，每戶最高回饋500元(限量3萬名)，單筆繳稅金額滿2萬元以上，加贈200元回饋金，限量1萬名(每戶限贈1次)。
📍台灣Pay
時間：2023/03/25 - 2023/06/03

於活動期間使用「台灣Pay」掃描「111年度綜合所得稅」、「112年度汽機車牌照稅」及「112年度房屋稅」稅單上之QR Code進行繳稅，即可參加抽獎，中獎名額總計115名。每成功繳納1張稅單即享有1次抽獎機會，成功繳納2張稅單即享有2次抽獎機會，以此類推。

▲台灣Pay不僅可以綁定金融卡，也可以透過行動支付繳納各項稅金，相當便利。（圖／財金公司提供）
▲台灣Pay可以透過行動支付繳納各項稅金。（圖／財金公司提供）

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