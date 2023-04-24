2023繳稅神卡是哪張？「信用卡、行動支付」回饋懶人包比拚

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時間：2023/5/1~ 2023/6/3
世界卡/CUBE卡滿額最高享0.38%回饋，單筆滿NT$1.5萬(含)以上，享繳稅金額0.25%日幣回饋。單筆滿NT$100萬(含)以上，享繳稅金額0.35%日幣回饋。
📍永豐銀行
時間：2023/4/1-2023/6/30
活動期間內登入大咖DACARD App並以永豐信用卡成功繳納一筆牌照稅、房屋稅、綜合所得稅，即享活動期間內指定稅款的總繳稅金額3%刷卡金回饋，每人上限200元，限量1,600名，每人限回饋一次。需登錄，登錄將於2023/4/20 9:00開放。依登錄先後順序認列資格。
📍玉山銀行
時間：2023/5/1~2023/6/2
- 玉山世界卡/無限卡 (不含星宇航空卡)，稅款100萬元以下享0.25%現金回饋(上限2,500元)；稅款100萬元(含)以上，理財會員(菁英以上)享0.38%現金回饋(上限10萬元)，其他享0.36%現金回饋(上限6萬元)。
- 繳綜所稅達30萬元(含)以上，且以玉山帳戶自動扣繳信用卡款，並完成任一項指定任務，即可加碼獲得2,000元家樂福禮券(需登錄，限量5,000名)
- 房屋稅(需登錄)，使用玉山Wallet、悠遊付Easy Wallet行動繳稅，享0.2%現金回饋 (回饋無上限)
時間：2023/5/1-2023/5/31
- 綁定「數位存款帳戶」繳納可回饋2,500點。
- 綁定「一般帳戶/金融卡」繳納可回饋1,500點。
- 綁定「信用卡」繳納可回饋200元刷卡金。
時間：2023/5/1~2023/6/3
- LINE Pay卡、旅鈦金卡繳稅享0.2%回饋
- 華航聯名卡繳稅每100元回饋1哩，回饋無上限
- 和泰Points回饋0.5％
時間：2023/4/17-2023/5/19
新戶於申辦台新銀行@GoGo卡正卡，且於5/31前使用該卡刷卡繳納綜所稅或房屋稅，即享刷卡稅額最高10%回饋 (上限1,000元)。
📍滙豐
時間：2023/05/01~2023/05/31
滙豐匯鑽卡、現金回饋御璽卡、旅人卡新戶繳稅 1% 回饋（回饋上限為 500元）
🟡行動支付
📍悠遊付
時間：2023/4/24~2023/5/31
- 使用悠遊付繳納房屋稅累計滿4,000元，並在指定飲料場域消費1筆，即贈100元現金回饋券；累計滿8,000元，並在指定飲料場域消費1筆，即贈300元現金回饋券，限量3萬名(每悠遊付帳戶限回饋1次)，若在4月30日前即完成繳稅4,000元以上，還加贈早鳥加碼100元現金回饋券，限量1萬5,000名，每戶限贈1次。
- 5/1~5/31，使用悠遊付綁定悠遊付錢包或銀行帳戶繳稅，享繳稅金額3%悠遊付回饋金，每戶最高回饋500元(限量3萬名)，單筆繳稅金額滿2萬元以上，加贈200元回饋金，限量1萬名(每戶限贈1次)。
時間：2023/03/25 - 2023/06/03
於活動期間使用「台灣Pay」掃描「111年度綜合所得稅」、「112年度汽機車牌照稅」及「112年度房屋稅」稅單上之QR Code進行繳稅，即可參加抽獎，中獎名額總計115名。每成功繳納1張稅單即享有1次抽獎機會，成功繳納2張稅單即享有2次抽獎機會，以此類推。