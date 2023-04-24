「小燈泡11歲生日快樂」王婉諭7年首度聊愛女！長女聽2字淚崩
撫平傷痛需要多久時間？對痛失愛女的王婉諭來說，可能是一輩子的事！時代力量黨主席、立委王婉諭昨（23）在臉書發表一篇515字的文章，「小燈泡，11歲，生日快樂」紀念7年前死於內湖隨機殺人案的愛女「小燈泡」，嘆說「每當我以為我更看淡你的離開時，卻總會有些什麼讓我意識到自己可能從來不曾好轉，只是忘記，或者，只是假裝忘記」。
記者徐銘穗/綜合報導
昨是小燈泡生日，王婉諭在臉書感性發文祝小燈泡11歲生日快樂，她寫道收到新媒體邀請談小燈泡，「雖然總是辛苦，但我並不排斥談談那些關於你的事，想著，7年了，我覺得自己應該更能接受與面對，應該沒問題」，未料她在開始錄製前沒聊兩句就已淚崩，以濃重哭腔完成錄製。王婉諭嘆說「經過這麼多年了，居然還是那樣的歷歷在目、痛徹心扉」。
王婉諭說自己不敢聽播出的內容，不想讓自己情緒再次低落。她PO出金山納骨塔遠眺照，表示全家到山上看小燈泡，「姐姐也一如以往，一講到上山就泛淚的不願同行」，但姐姐卻聽了她不敢聽的節目內容，感嘆「或許這就是他的療癒方式」。
最後，王婉諭感性說，「我越來越難想像你在這個年紀會是什麼模樣？會是什麼個性？腦海中清楚記得的是當年三歲的你的一顰一笑小燈泡，十一歲，生日快樂。」貼文也引發網友討論，紛紛留言「祈求你能平安渡過傷痛的往事」、「致小燈泡生日快樂」、「不容易，但是加油」、「唉呦……跟著淚崩……」。