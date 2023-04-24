汪小菲和大S媽玩自拍！親暱喊「丈母娘」：家人永遠是家人
汪小菲本月1日來台探親，天天都和前妻大S母親徐媽（黃春梅）及其他家人吃飯，享受天倫之樂，近期他二度回台和家人團聚，昨（23日）深夜罕見在微博公開一段1分鐘影片，不僅和徐媽同框，還親密地叫對方：「丈母娘～」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的短片，汪小菲和一群親友在包廂內餐敘，可見歐弟（歐漢聲）也受邀，汪小菲拿手機錄影自拍，身後可見徐媽盛裝出席，他這時對著鏡頭介紹：「我丈母娘～」徐媽一聽微笑地揮了揮手，接著拍攝旁邊的一幫兄弟，現場氣氛相當歡樂。
汪小菲在配文堅定地寫下：「家人永遠是家人！」大陸網友見到前親家相處和樂，留言很酸：「我認識幾個比較不錯的精神科醫生」、「哈哈哈哈不要太離譜」、「用魔法打敗魔法」、「然後明天又刪除，開始道歉，打臉」！不過也有人認為比起具俊曄，「S媽更愛這個女婿」。
資深狗仔葛斯齊描述，月初汪小菲和徐媽吃完飯，不僅先乖乖走出店外，在車子旁等徐媽和其他家人出來，這時他好奇汪小菲會如何稱呼徐媽，當汪小菲開門請徐媽上車，同時開口說：「丈母娘上車唄！」讓葛斯齊認為兩人關係沒有因為之前的衝突而改變，「我感受到他們兩個之間依舊的稱謂，以及不變的身分」、「所以有些微博上面的對罵，很多很多我覺得是情緒2個字，心底是認為家人」。