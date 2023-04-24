特企／新光銀行在地回饋　響應大甲媽祖遶境

台灣最盛大的宗教盛事大甲媽祖遶境於4月21日起駕，新光金控子公司新光銀行重視在地化經營，將舉辦「媽祖遶境．新光同行」豐富好禮抽獎等系列活動，4月28日(五)加碼於新光銀行員林分行發送限量3,000份的「祈福平安米」，與民眾分享祝福。
大甲媽祖遶境已於4月21日子時起駕，隊伍預計於4月28日(五)中午行經新光銀行員林分行，屆時員林分行備妥精心包裝的祈福平安米供信眾領取，新光銀行表示，希望透過媽祖的加持，藉由祈福平安米傳遞祝福和好運，保佑信眾們身心健康；分行同時也準備了飲用杯水，為消耗大量體力的民眾補充水分，照顧大家的身體健康，祝福信眾在遶境期間一切順利。此外，員林分行針對在地客戶還特別安排了小型茶會，邀請客戶共襄盛舉，感受最具台灣味的民俗魅力，一同迎接大甲媽祖，體驗遶境文化。
線上方面，新光銀行規劃了抽獎活動，客戶只要在遶境時掃碼加入新光銀行LINE好友，完成指定步驟，即可參加抽獎，獎項十分豐富，寓意皆在為客戶保平安、聚財富，獎品包括聚寶閣、招財錢龜、媽祖公仔等，而抽到頭獎的客戶，更可以得到限量金身媽祖一尊，為其帶來殊勝的祝福。除此之外，新光銀行亦透過LINE官方帳號，持續將最新最好康的行銷專案和優惠活動，即時推播通知客戶。
除了響應文化活動，新光銀行在業務上也致力為客戶累積財富，近期推出的大額定存專案，6個月天期的年利率達1.34%，在高通膨的時代，可協助讓客戶的資產穩步增長，同時另有多種定存天期可選擇，滿足不同客戶的資金管理需求。客戶若欲瞭解詳細專案內容，歡迎至各分行洽詢。