巨蛋商圈停電台電致歉　陳其邁：將收集商家損失狀況

昨（23）日17時36分左右，高雄左營區博愛二路、修明街、至聖路等一帶有523戶停電，因為巨蛋商圈幾乎都是商家，商家晚間沒辦法做生意，怨聲載道直喊苦，台電數度縮小停電範圍，經漏夜搶修，在今日凌晨02時21分全數復電，台電也一一向商家道歉。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄巨蛋商圈商家百貨林立，突然停電大家都做不了生意，台電發現狀況後立即派員現場搶修，於昨晚20時11分先隔離故障點復電201戶，21時04分再縮小停電範圍復電224戶，台電昨日深夜強調一定拚到好為止，經漏夜搶修，於今日凌晨02時21分全數復電。
台電高雄區處指出，事故原因係地下電纜故障所致，因電纜人孔降埋，須開孔搶修並進行電纜更換，故較費時，經調度大型工程車、挖土機及主管親自現場指揮與同仁徹夜搶修，終於完成電纜重新佈放，完成送電。
針對此次停電造成不便，台電高雄區處表示深感歉意，除主管親自向商家一一道歉外，日後將加強線路巡檢及汰換老舊設備，避免類似停電事件再度發生。
高雄市長陳其邁則表示，台電每次的停電最多的原因是線路老舊，或者是鳥獸的誤擊，這個是前兩大的原因，配電電線老舊問題台電應該要再加緊腳步來做改善，他也會請消保官收集、了解相關商家損失的狀況，來跟台電協商，台電也應該投注更多的資源，尤其在高雄，來讓整個配電能夠更穩定。