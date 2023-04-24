林右昌酸槍擊案沒有立即返國 侯友宜：犯罪預防遠比偵查還重要
新北市長侯友宜宜今（24）日上午出席基北北桃公共運輸合作發展論壇，對於內政部長林右昌批評新北市發生數起治安事件，被酸說人在國外沒有選擇立刻回來。侯友宜在受訪時強調，犯罪預防遠比偵查還重要，必須要從根刨除，強調犯罪的問題是需要大家一起努力的。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，治安的問題，要從源頭斷絕，犯罪預防遠比犯罪偵查還重要，所以治安絕對不可能一日就可以達成，必須要上下同心齊力，面對所有的治安問題，必須要從根刨除，好好的壓制犯罪，更重要的把預防做得更透澈，犯罪的問題是需要大家一起努力的。
針對新北市接連發生重大治安事件，侯友宜也在22日結束新加坡市政交流考察行程返台後，立即前往新北市刑事警察大隊關心辦案進度，與警察局長廖訓誠、刑事大隊長蕭瑞豪商討壓制犯罪作為；強調治安案件發生後，最重要的是立即壓制犯罪，透過資料分析、監視器聯調，人際網絡追蹤等團隊資源與科技力量追查背後勢力，全力壓制犯罪集團。
林右昌上午是在到立法院備詢時受訪表示，新北市接連發生重大治安事件案，就像颱風天一樣，當颱風來襲，民選首長是否要立即趕回來處理？強調這是社會觀感問題，直言民選首長自己要決定，並由社會輿論來評判。