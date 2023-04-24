侯友宜稱治安不好下台 民進黨諷：忘記還是害怕想起來
新北市近日來接連發生槍擊案，民進黨批評國民黨為此全力護航市長侯友宜，發言人張志豪表示，侯友宜曾說「治安不好我下台」，請問是忘記了還是害怕想起來，顯見侯友宜一貫的手法，就是甩鍋中央，「好事侯友宜，出事怪中央」，而國民黨近日不斷為侯友宜擦脂抹粉，甚至推諉卸責，胡扯地方治安要中央出面扛，根本是雙重標準，反問標榜警察市長遇到新北連日發生重大治安事件，市長不用返國危機處理嗎？且在事件當下仍在侯友宜在新加坡說風涼話論兩岸關係，「說穿了就是幻想總統夢比市民安全重要。」
記者陳威叡／台北報導
張志豪指出，依據「警政署組織條例」第二條規定，警政署是執行全國警察行政事務，統一指揮、監督全國警察機關執行警察任務。且地方警政首長的任命，內政部和警政署都會尊重縣市長意願，此慣例行之有年，新北重大槍擊案正是考驗新北市長侯友宜維護治安的決心和承諾。
張志豪表示，侯友宜2019年3月9日曾說過「警察局長當然有責任，但第一個負責的是首長，第二個警察局長。如果新北市治安做不好，應該是侯友宜要下台，不是叫警察局長下台。」；2020年8月28日館長槍擊案，侯友宜對他的好友表達關切並宣示「對於治安，我們責無旁貸，我們要負起責任，所以針對這個個案，我們都會去深刻的檢討。」當時許多支持館長的網友灌爆侯市長臉書，要求市長整頓治安。
張志豪提醒侯友宜，去年遠見雜誌的調查顯示，侯友宜執政4年後，新北市的治安從2020年第9名降到2022年第17名，主因就是侯市長一心想落跑選總統，荒廢市政，「治安不平，人民不安」。請問侯友宜，新北治安敗壞究竟是誰的責任？這不是競選連任市長的承諾，市民既然選擇讓他繼續連任，就是要好好專心市政，徹底落實所謂的安居樂業，但如果一心只想落跑選總統，走上跟韓國瑜一樣的路，市民最後就會選擇唾棄淘汰。