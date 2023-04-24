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中職／愛的魔力轉圈圈！電音教主芭比安苡葳將為統一獅表演

▲愛的魔力轉圈圈！電音教主芭比安苡葳將為統一獅表演。（圖／統一獅提供）
▲愛的魔力轉圈圈！電音教主芭比安苡葳將為統一獅表演。（圖／統一獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

2023年統一7-ELEVEN獅上半季第三檔主題活動，由球迷朋友都相當喜愛，具有在地特色的統一獅廟宇季接力登場， 5/12-14府城獅吼宮再現台南棒球場！已舉辦第三年的廟宇季，今年將活動主題定為調「吼力發大財」，周邊將結合錢母、刮刮樂等獨具巧思的求財小物送給進場的一號隊友，讓府城獅吼宮香火旺盛，信眾們一起發大財！

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結合廟宇季風格，廟會中最潮的電音元素當然也是酬神慶典中不可或缺的特色之一，除了場內外規劃一年一度豐富的造醮活動外，活動第一天5.12(五)賽前擔任開球嘉賓及演唱表演，為獅吼宮信眾邀請到經典台灣電音女子天團芭比BOB的成員之一，單飛後持續推出作品與大家見面的電音教主安苡葳（大芭比），用她最熟悉的電音舞曲來為今年的廟宇季首日18:10揭開序幕！


雖然團體已在2010年解散，但作品「使勁搖」、「觸電」依舊在各大KTV排行榜中蟬聯熱門點播歌曲，出道已超過20年的安苡葳，自立門戶後仍持續自己的音樂創作，在多了製作人的身份後，也開始慢慢發現自己的更多可能性，在去年推出的電音舞曲作品「別放棄」中，更特別至臺中洲際棒球場拍攝MV，這次能帶著這首作品來到台南棒球場演出並擔任開球嘉賓，安苡葳覺得是個很特別的契機，也希望可以透過這次的演出，讓球迷朋友們見證她的創作與實力，當天安苡葳將在賽前帶來精彩的電音舞曲演出，歡迎所有獅吼宮信眾一起到現場使勁搖！


5.12~14 府城獅吼宮 ＃吼力發大財 廟宇季主題日

5.12(五) 18:35 象vs獅 台南 表演嘉賓：電音教主安苡葳 (18:10賽前演唱)

5.13(六) 17:05 象vs獅 台南

5.14(日) 14:05 象vs獅 台南

網路購票：https://pse.is/4wzeub

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