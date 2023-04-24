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西方制裁無力？俄羅斯財富不降反暴漲　超級富豪名單增22人

▲即使受到西方制裁，俄羅斯超級富豪仍增加了22人，總體資產增幅達43%。圖為莫斯科街景。（圖／翻攝自Pixabay）
▲即使受到西方制裁，俄羅斯超級富豪仍增加了22人，總體資產增幅達43%。圖為莫斯科街景。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令侵略烏克蘭、發起俄烏戰爭之後，西方國家紛紛對俄羅斯祭出制裁，經濟大受打擊。但隨著戰事已經持續一年多，歐美制裁對中國似乎沒有太大影響，仍有不少俄國人過去的一年財富暴增，超級富豪名單比去年多出22人，總資產從2022年的3530億美元（約台幣10.8兆元），增至5050億美元（約台幣15.5兆元）。

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根據《路透社》引用俄文版《富比士》（Forbes Russia）報導，最新公布的2023年俄羅斯億萬富翁排行榜顯示，身家達10億美元的超級富豪有110人，比起去年多了22人，總體資產也從從3530億美元，增加到5050億美元，增幅高達43%。

俄羅斯2023年超級富豪人數及總資產有所增加，主要是因天然資源價格高昂，使得他們從俄烏戰爭造成的巨額財富損失中恢復。另外，去年的評級結果也受到了對俄羅斯經濟的末日預言的影響。

新上榜的富豪當中，多人以零食、超市、化工、建築、製藥等行業致富。《路透社》報導指出，這顯示出即使遭到西方國家制裁，俄羅斯國內需求仍強勁。

其中化肥大亨梅里尼欽科（Andrei Melnichenko）名列榜首，他的總資產達252億美元，比起去年翻逾2倍之多。全球最大鎳與鈀生產商諾里爾斯克鎳業公司（Nornickel）的62歲總裁兼股東「鎳王」波塔寧（Vladimir Potanin）則以237億美元身家名列第二。曾在2022年成為俄羅斯首富的鋼鐵製造商NLMK董事長李辛（Vladimir Lisin）則位居第三，總資產達221億美元。

▲俄羅斯化肥大亨梅里尼欽科（Andrei Melnichenko）。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯化肥大亨梅里尼欽科（Andrei Melnichenko）。（圖／美聯社／達志影像）
俄版《富比士》指出，若非以下5名億萬富翁放棄俄羅斯國籍，2023年的名單應該會有115人上榜。放棄俄籍的富豪包括投資集團數位天空科技（DST Global）創辦人米爾納（Yuri Milner）、金融技術公司Revolut共同創辦人史托倫斯基（Nikolay Storonsky）、自由金融（Freedom Finance）創辦人圖洛夫（Timur Turlov）、軟體公司JetBrains創辦人德米特里耶夫（Sergei Dmitriev）及基比亞特科夫（Valentin Kipyatkov）。

蒲亭在去年2月24日發動俄烏戰爭之後，西方對俄羅斯經濟及寡頭實施現代史上最嚴厲制裁。蒲亭表示，西方試圖摧毀俄羅斯失敗了，甚至未能阻止西方的奢侈品以及基本零件進入俄羅斯。

在西方制裁壓力下，俄羅斯經濟在2022年萎縮了2.1%。但俄羅斯仍能向其他國家出售石油、金屬和其他自然資源，特別是中國、印度和中東地區。尤其在國際油價上漲的同時，這也幫俄羅斯帶來許多收益。

國際貨幣基金組織（IMF）在4月將俄羅斯2023年經濟增長預測從0.3%提高到0.7%，但將2024年的經濟增長預測從2.1%下調至1.3%。下修原因除了預期戰爭造成勞動力短缺外，西方公司大舉外流也將會影響到經濟。

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