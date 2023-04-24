新北治安事件頻傳　國民黨批綠甩鍋：陳建仁黨同伐異攻擊地方首長

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林家興認為，相對於侯市長的格局，陳建仁只會卸責，「當民進黨用一根手指指責新北，有四根手指指著自己」，事實是在民進黨執政任內，治安嚴重惡化，詐騙橫行，政府卻束手無策。
「蔡政府任內犯罪數反彈上升，治安惡化民眾有感！」林家興表示，根據警政署統計網數據，蔡政府任內犯罪數是十多年來首次反彈上升，馬政府時期治安數據從第一年、每年27萬的治安事件，隔年馬上下降到21萬件，治安卓有成效，並一路往下，大幅壓低治安案件的發生率，但蔡政府任內治安發生率不但開始趨於扁平、甚至逐漸惡化，最明顯是15年來犯罪案件竟然首次向上反彈，從前年7.3萬件上升到去年的8.2萬件，上升超過12%。
新北市議員江怡臻指出，去年7月前行政院長蘇貞昌宣示成立「打詐國家隊」，分別負責「識詐、懲詐、阻詐和堵詐」四大方向，並以「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」為終極目標，口號落落長，但執行成效呢？據警政署統計2022年全台灣民眾被詐騙金額將近70億元，而去年下半年詐欺案竟比上半年暴增3000多件。
江怡臻說，反觀新北市在詐騙阻擋這件事就比中央用心許多，江怡臻舉例指出，2022年12月到2023年1月，新北市一共阻攔1億1621萬885元新台幣被詐騙，較去年同期增加了5665萬4215元新台幣；同時新北市的詐騙攔阻件數成效也提升了28.29%。
新北市議員呂家愷指出，針對新北槍擊案，身為行政院長的陳建仁要地方政府負起責任，但打擊黑金與犯罪本該是中央地方須合作才能阻止惡勢力，為什麼還要分政黨、分顏色嗎？難道打擊黑金犯罪不關中央的事？
呂家愷提及，對照當年學甲88槍案，去年11月10日爆發，台南市長黃偉哲案發2個月後的今年1月10日才召開記者會，而新北槍擊案，今年4月20日發生，隔兩天、4月22日，新北市長侯友宜返國後即召開專案會議，並前往新北市刑大關心偵查進度。面對一樣的治安事件，學甲88槍案發生時，當時的蘇貞昌沒有要台南負全責，但新北槍擊案件，陳建仁卻要新北負全責，陳建仁這句話對得起上帝？對得起人民嗎？難道綠營執政縣市就該放任黑金繼續為所欲為嗎？受害的都是人民。
最後，林家興三問民進黨，一、請問陳院長，新北槍擊案關鍵主嫌竟然可以落跑出境，是移民署還是警政署要負責？二、請問唐鳳部長，承諾期限已到，詐騙廣告下架了沒？三、請問民進黨，七年多執政全國治安惡化誰負責？蔡英文還是賴清德？
林家興強調，看到所有治安、詐騙數據，民眾都非常有感，每個數據背後都有一個破碎的家庭，強烈呼籲民進黨政府不要再冷血，好好負起最後一年的執政責任，改善治安情況、壓制詐騙案件，否則所有被詐騙的選民、受到治安惡化影響的選民、家庭絕對會用手中選票下架這個無能維護治安的詐騙黨。