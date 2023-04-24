台3線連環撞！2機車疊羅漢 女童慘遭壓車下狂尖叫喊救命
日前在台三線苗栗三灣鄉公所前路口，有3輛機車、1部自小客車疑因未保持安全距離且未注意車前狀況，釀成4車連環撞事故，一名在後座的女童被突如其來的狀況嚇得直喊救命，讓旁人又緊張又心疼，所幸現場傷者僅手腳輕微擦挫傷，9歲女童右手指有輕微外傷，經初步包紮後，無生命危險，而事故當下影片也被PO上《爆料公社》，網友紛紛留言指責父母載著孩子，竟趕著闖黃燈或紅燈。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，事故發生在本（4）月4日，當時剛好‘同時有4輛機車分別行駛在快慢車道，一台機車先是緊跟在1輛白色自小客車後方，但當自小客車停下紅燈後，左後的黃牌重機未保持安全車距也未減速，因反應不及直接追撞上去，並倒向左側內線車道，後方一對母女也因閃避不及，再向前追撞上去，還好速度不快，車輛僅傾倒未釀成嚴重撞擊，但也因此再度波及在旁的另一台黃牌重機。
事發後小客車駕駛趕緊下車查看，倒地的男騎士也趕緊爬起，和後方女騎士一起幫忙把機車扶起，但意外嚇得後座女童伴隨著哭聲直喊救命，讓人看得相當不捨，所幸第二輛追撞的騎士母女僅手腳輕微擦挫傷，歲女童右手指有輕微外傷，經初步包紮後，將受傷母女送往頭份為恭醫院治療，並無生命危險。
撞擊瞬間影片也跟著曝光，網友見狀也紛紛留言指責「小孩還好吧？」、「家長怎麼這樣當？」、「騎車都不用注意車前狀況？」、「兩台見紅燈都還在衝」、「小孩最衰」。