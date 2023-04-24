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中6立委太難打？藍營羅廷瑋沒登記　盛傳王育敏成備胎

▲台中市副市長王育敏近來積極曝光。（圖／台中市政府提供，2023.04.24）
▲台中市副市長王育敏近來積極曝光。（圖／台中市政府提供，2023.04.24）

記者顏幸如、柳榮俊／台中報導

立委黃國書宣佈不再連任，台中市第6選區國民黨呼聲最高的新人市議員羅廷瑋，最後一刻未辦理黨內登記，市黨部主委顏文正表示「黨內人才濟濟」，加上民進黨3新人競逐後由市議員江肇國出線，且對比式民調顯示江肇國大勝羅廷瑋，引起藍營可能「換手」的傳聞，日前副市長王育敏加入中西區里長群組，更引起基層揣測。

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▲台中市副市長王育敏加入里長群組，基層議論紛紛，懷疑是投入立委選戰的前奏。（圖／讀者提供，2023.04.24）
▲台中市副市長王育敏加入里長群組，基層議論紛紛，懷疑是投入立委選戰的前奏。（圖／讀者提供，2023.04.24）
黃國書的台中市中西東南區，國民黨羅廷瑋佈署最久，但日前民進黨初選時，羅廷瑋旗下的里長表態支持何昆霖，羅事後也表示全力挺何，引起部份民進黨人士反感，批評羅為了自己勝選，不惜亂入他黨初選，另一競爭者黃守達也呼籲黨中央，以羅廷瑋為對手進行對比式民調。

國民黨中6選區黨內登記作業19日下午截止，羅廷瑋最後未出現，外傳他希望被徵召，但羅廷瑋表示，從未覺得一定是自己選，黨需要更多時間傾聽地方意見、凝具共識再決定人選。市黨部主委顏文正則表示，接下來會啟動徵召作業，人選由黨中央決定，最後不一定是羅廷瑋。

▲台中市第6選區國民黨呼聲最高的新人市議員羅廷瑋，最後一刻未辦理黨內登記。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.24）
▲台中市第6選區國民黨呼聲最高的新人市議員羅廷瑋，最後一刻未辦理黨內登記。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.24）
民進黨電話民調21日由江肇國出線後，競爭對手一起營造綠營大團結氣氛，黃國書也在臉書發文恭喜。在對比式民調部份，江肇國以51.99%大勝羅廷瑋的27.48%；何昆霖也以35.29%小贏羅廷瑋的33.25%。數據顯示羅廷瑋的情勢並未如外界好看好。此時「人選不一定是羅廷瑋」的說法，也開始在黨內發酵。

日前副市長王育敏加入西區的里長Line群組，由於以往群組的「最高階長官」僅為局長等級，王育敏在敏感時刻進群，引起基層議論紛紛，懷疑是王育敏投入選戰的前奏。

▲民進黨的對比式民調，3人有2人勝過國民黨羅廷瑋。（圖／民進黨提供，2023.04.24）
▲民進黨的對比式民調，3人有2人勝過國民黨羅廷瑋。（圖／民進黨提供，2023.04.24）
王育敏去年獲國民黨徵召參選嘉義縣長，失利後轉任台中市副市長，雖然市長盧秀燕表示係借重她在社福領域的長才，但王育敏個人形象好，選戰進可攻退可守。唯國民黨台中市原本兩個艱困選區都在舊縣區，較不適合都會女子風格的她，但中6選區屬台中舊城區，又融合新都心發展風貌，地方認為若派王育敏出征，會是漂亮的佈局。

吳世瑋接受《NOWnews今日新聞》查證時強調，王育敏入群並非選舉考量，他表示每個局長都有負責的責任行政區，最近副市長王育敏的服務責任區剛好被調整為西區，如此而已。

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