中6立委太難打？藍營羅廷瑋沒登記　盛傳王育敏成備胎

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國民黨中6選區黨內登記作業19日下午截止，羅廷瑋最後未出現，外傳他希望被徵召，但羅廷瑋表示，從未覺得一定是自己選，黨需要更多時間傾聽地方意見、凝具共識再決定人選。市黨部主委顏文正則表示，接下來會啟動徵召作業，人選由黨中央決定，最後不一定是羅廷瑋。
民進黨電話民調21日由江肇國出線後，競爭對手一起營造綠營大團結氣氛，黃國書也在臉書發文恭喜。在對比式民調部份，江肇國以51.99%大勝羅廷瑋的27.48%；何昆霖也以35.29%小贏羅廷瑋的33.25%。數據顯示羅廷瑋的情勢並未如外界好看好。此時「人選不一定是羅廷瑋」的說法，也開始在黨內發酵。
日前副市長王育敏加入西區的里長Line群組，由於以往群組的「最高階長官」僅為局長等級，王育敏在敏感時刻進群，引起基層議論紛紛，懷疑是王育敏投入選戰的前奏。
王育敏去年獲國民黨徵召參選嘉義縣長，失利後轉任台中市副市長，雖然市長盧秀燕表示係借重她在社福領域的長才，但王育敏個人形象好，選戰進可攻退可守。唯國民黨台中市原本兩個艱困選區都在舊縣區，較不適合都會女子風格的她，但中6選區屬台中舊城區，又融合新都心發展風貌，地方認為若派王育敏出征，會是漂亮的佈局。
吳世瑋接受《NOWnews今日新聞》查證時強調，王育敏入群並非選舉考量，他表示每個局長都有負責的責任行政區，最近副市長王育敏的服務責任區剛好被調整為西區，如此而已。