NBA季後賽分析／年輕的老鷹要知道　專注細節是通往成功唯一的路

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而這些年老鷹的勝率就是在5成徘徊，除了2020-21賽季因為一些機緣打進到東區決賽之外，他們現在看起來將要連兩年一輪遊。Trae Young有他的缺點，但在這個系列賽第四戰砍下35分15助攻的表現，你實在也無法再苛求什麼了。
雖然老鷹在陣容和實力上肯定和塞爾提克有些差距，但這個系列賽中，他們不是沒有機會贏下更多場比賽，但最終沒能做到。其中的問題，可能還是和他們球隊的習慣和紀律性有關。
這場比賽末節就是很好的例子，Young可以隨意地在外線35英尺的距離出手三分球（雖然進了）；Dejounte Murray做了一些賭博式的抄截動作，但在那個當下，他似乎只需要防下對手一波進攻就行了。而正是這些比賽決策，阻礙著他們在高強度的比賽中更進一步。
這些回合就是老鷹這兩個賽季的一個縮影，當Young持球做出一些高難度的投籃時，他的隊友就在不遠處揮手大叫。老鷹圍繞他打造了一支很有競爭力的球隊，季後賽首輪不應該是他們的天花板，如果Jalen Brunson能帶紐約尼克打出這樣的表現，老鷹當然也可以。
大號三分球在如今籃壇已經很常見了，但在季後賽連Stephen Curry都很少投，因為那不是一個有質量的出手。而在季後賽，每一次球權都很寶貴。
或許有人質疑矮後衛的在季後賽中上限，但實際上是目前的狀態，他們遠遠還沒完全發揮自己陣容的潛力。問題是在那些比賽細節上，要如何執行力、專注和更以團隊去思考。
Quin Snyder在之前將那支紙面天賦平庸的猶他爵士，帶領到西區第一的位置，他的體系很適合這支老鷹隊，就看他在下個賽季能不能降伏球隊中2名桀傲不遜的明星後衛了。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。