飛日本萬元有找！易遊網「長榮神秘機票」超甜價　宿霧來回免8千

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於易遊網預訂6月底前出發的長榮機票，以短程線的航點來說，約有1～3成不等的降幅，相當於可享有連航空公司官網都沒有的優惠價；而且活動期間內的週末假日及五一勞動節更加碼限時彩蛋，飛日本或東南亞通通萬元有找。
現在飛日本動輒破萬的行情，預訂易遊網飛沖繩來回含稅最低9,991元起，簡直比廉航還划算；目前常要價2萬元以上的北海道機票，在這波彩蛋優惠價最低票價為18,458元起。
飛東南亞國家就更划算了，宿霧來回機票含稅只要7,349元起、河內來回機票含稅則是8,558元起；長榮新航點克拉克來回機票含稅也才8,597元起、吉隆坡來回機票含稅則為9,286元起。
萬元有找的航點還包括，飛香港來回最低8,584元起，飛澳門則是只要7,714元起。易遊網即日起至5/19，東北亞、東南亞、港澳大陸共有超過20個航點，祭出週末超甜神秘價，還有機會抽中「OSIM按摩椅墊」或「長榮機上購物金5000元」等獎項。
另外，即日起至4/25，越捷航空也針對東北亞航線，推出「1元機票」超值促銷機票，台灣旅客可在官網或官方APP Vietjet Air，訂購從台北、台中、台南、高雄等地飛往越南「單程1元」的促銷機票，優惠同時適用於越南 - 台灣的往返航班，包含台北至胡志明市／河內／峴港／芹苴、高雄至胡志明市／河內、台中至胡志明市／河內與台南至胡志明市。
其中，台北 - 峴港航線將與7月復航；台北 - 芹苴航線則預計10月重新與旅客見面。其他促銷機票也適用於飛往日本（東京、大阪、名古屋、福岡）、韓國（首爾、釜山）和香港的航班，旅遊時間從5/7至11/30。提醒大家，越捷航空促銷機票，不含稅及手續費、國定假日。