控公股銀行成綠營禁臠　藍委爆前高市議長「放款數10億給親友」

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王鴻薇表示，蔡見興接任後將自己兒子蔡政達拉到合庫創投公司擔任經理，姪子陳柏州拉到合庫AMC擔任副理；更誇張的是，蔡見興過去擔任董事長的造福環境工程股份有限公司，女兒蔡佳庭接任董事長，兒子蔡政達、外甥陳柏州都是董事，而擔任造福監事的李木欣女兒李宜芳，竟也在合庫AMC擔任協理。
王鴻薇提到，合庫AMC對高雄汽車客運股份有限公司案，總計代墊款已撥款將近13億多，而前述蔡見興造福監事女兒的合庫AMC風險管理協理李宜芳的堂哥，剛好就是高雄汽車客運的副董李宗熹，合庫AMC的放款變成堂妹貸放給堂哥的公司。
不僅如此，王鴻薇還說，蔡見興任內修改公司內規，大幅放寬貸款資格，而使得璽橋建設分別在根本沒送都更申請，及都更沒有被核定之下，就取得合庫AMC前後共19億現金，而璽橋建設的負責人許立經又與正國會立委陳亭妃關係密切，經常參與大小活動。
王鴻薇也表示，蔡見興上任後大搞都市更新及危老代墊款，一步一步修改內部規定，前年12月時合庫AMC修改內部規定的「受理都市更新及危老重建代墊各項款業務辦法」，把過去都應該要「核准」才能放款的適用範圍，修改成只要「直轄縣市主管機關公告劃定之都是更新地區」就可放款，等於沒申請都市更新的土地，只要被市府劃定為都更，就可申請代墊款。
王鴻薇進一步指出，許立經璽橋建設案在合庫AMC修改代墊放款辦法後4個月，璽橋建設拿著與友聯倉儲的土地購買契約，申請都更代墊款19億元，但該案在風險評估報告中，還款來源說明是買來的土地再租給友聯倉儲收租金，及賣掉部分土地的方式還款，根本沒有打算執行都市更新，就可以從合庫AMC洗出19億元現金流，且合庫AMC撥款相當迅速，2022年4月申請在同年6月就全額撥款完畢，彷彿就是為璽橋建設量身打造，而合庫AMC也真的照案通過。
再揭露高雄莊姓地方人士代墊款案，王鴻薇說，莊男本人有妨礙自由等前科案底，在網路上判決書都找的到，本身就屬於爭議人物，合庫AMC於110年8月通過他申請的代墊放款近12億，放款後2022年2月，莊男又以連泰租賃公司名義，購買合庫AMC名下台北市民權東路三段4號10樓辦公室，開幕時記者會還邀請蔡見興、立委陳亭妃以及數位部官員都有出席，「莊男和綠營政商關係匪淺，恐怕背後黑幕重重。」
最後，王鴻薇質疑，蔡見興是在賴清德擔任行政院長時代進入合庫AMC，當時任命時就是政治酬庸，現在合庫更換董事長，新任董事長敢不敢大刀闊斧進行整頓？賴清德現在要角逐大位，對自己任期內的金融人事胡作非為敢不敢阻止？要求金管會對金控旗下的AMC代墊業務加強管理，不要金管會只管金控和銀行，卻對AMC任意修改規定，任用親人，對特定對象貸款不聞不問，讓AMC成為特定政治家族的提款機。