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亂丟垃圾小心荷包失血！桃園環保局科技執法3個月開罰42件

▲環保局科技執法在蘆竹市區也拍到機車騎士在電線杆上違規張貼廣告物，依違反廢棄物清理法第27條規定告發，最高可處新臺幣6,000元罰鍰。（圖／桃園市環保局提供）
▲環保局科技執法在蘆竹市區也拍到機車騎士在電線杆上違規張貼廣告物，依違反廢棄物清理法第27條規定告發，最高可處新臺幣6,000元罰鍰。（圖／桃園市環保局提供）

記者李春台／桃園報導

亂丟垃圾小心荷包將大失血！桃園市政府環保局啟動科技執法，近期再度於龜山區產業道路抓到小貨車駕駛直接將垃圾包丟出車外，另在蘆竹市區也拍到機車騎士在電線杆上違規張貼廣告物，皆依違反廢棄物清理法第27條規定告發，最高可處新臺幣6,000元罰鍰，環保局表示在祭出科技執法後，短短3個月內總共取締42起亂丟菸蒂、張貼小廣告、棄置垃圾等違規案件，罰鍰金額超過5萬元。

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▲龜山區產業道路抓到小貨車駕駛直接將垃圾包丟出車外。（圖／桃園市環保局提供）
▲龜山區產業道路抓到小貨車駕駛直接將垃圾包丟出車外。（圖／桃園市環保局提供）
環保局指出，科技執法全年無休24小時取締違規行為，不僅可節省大量人力，更能提升稽查效率，除了目前現役的39台移動式攝影機，下個月將再增購30台，撥發給各區中隊稽查人員使用。另外，由於常有汽車駕駛人在上、下交流道或停等紅燈時，隨手搖下車窗將飲料瓶、菸蒂、檳榔渣、甚至整包垃圾丟出車外，造成匝道口及分隔島上髒亂不堪，因此，環保局已規劃自5月下旬起，運用動態攝影機搭配AI辨識軟體，透過攝影鏡頭自動辨識及擷取違規影像，讓亂丟垃圾的駕駛人無所遁形。


環保局再次呼籲民眾不要貪圖一時方便而亂丟垃圾，此舉不僅會破壞市容整潔，也加重清潔人員的工作負擔，更希望所有市民朋友能舉手之勞作環保，如果有發現違規小廣告請協助撕除，不要的垃圾請攜帶回家勿隨手亂丟，乾淨的市容環境需要你我共同來維護。

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