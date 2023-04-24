五月天香港演唱會！最終場安可半小時　2團員「嗨到把衣服脫了」

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時間過得很慢也很快，轉眼來到「好好好想見到你演唱會」香港場已來到第六場，也是最後一場，五月天心情相當不捨，怪獸說：「時間真的過很快，已經來到最後一場，謝謝大家等我們4年，吃了佷多美食，也跟老朋友見面，也去迪士尼玩過很充實，這幾年雖然記憶力有變差，但我很確定今年香港的記憶，我一定會記得。」相約很快跟歌迷再見。石頭則說：「謝謝大家這幾天招待五月天，讓我們看了很多風景，看到你們笑容。」但也表示最大心得是太久沒來香港，歌迷是否忘了他，因為這幾天石頭沒戴口罩和帽子外出用餐，心裡盤算著如果有人認出他來，就請對方吃飯，結果都沒有人認出來，他說：「大概是我們太久沒來，相信我們很快又會再見。」
一樣想買單請客的冠佑也表示明年在回來香港前，會私下找時間來香港玩，在路上看到他跟他打招呼，一樣會買單，而現在他最想把歌迷的歌聲打包帶回台北。為期二週的演唱會來到最後一場，阿信真情告白地說：「夜深了，等了4年，這個夜晚那麼快，我懷疑在香港有小偷，把我們的時間都被偷走了，偷時間就算了，你們還要偷走五月天的心，明年我們回來的時候記得還我們。」不只五月天不捨，歌迷也相當不捨，最後安可持續半小時不願離去。
五月天來香港開唱也像是來渡假，在演唱會中間的休息的期間，石頭去了朋友的音樂工作室；怪獸帶著家人到迪士尼樂園玩；瑪莎舉辦了簽書會，阿信也到街頭走走看看；最特別的是，他們還見到喜歡了半輩子的偶像周星馳，偶像當場示範獨門絕活，自我推薦加入組成六月天，幾十萬網友熱議，成為各大媒體頭號話題，在經過3天的等待，周星馳也宣布和五月天達成共識，創立限定六月天，正埋首於單曲創作，也讓粉絲十分期待。
最後一場，五月天再度邀請師妹白安合唱〈人生海海〉、〈OAOA〉。開場嘉賓由小魏魏嘉瑩、傻子與白痴輪番演出。發行第一張創作精選輯的《喜歡我吧 創作自選輯》的小魏魏嘉瑩，把握「好好好想見到你」的最後一場機會，再度來演唱會擔任開場嘉賓，她登場就先以廣東話跟大家問好，演唱一連帶來〈我不在意你曾經吻過誰〉、〈普普通通的人生〉、〈喜歡我吧〉。這是她第一次在香港long stay 9天做宣傳，行程滿檔收穫豐富，也非常謝謝歌迷朋友的到場支持。 她宣布6月2日將在香港麥花臣場館，舉辦首場香港千人演唱會，期待能盡快再來香港跟歌迷見面。
另一位嘉賓則是「新銳人氣樂團」傻子與白痴擔任開場演出，正忙著巡迴演唱會的他們，特別從北京飛來表演，穿著一身帥氣西裝的他們，一連演唱〈OY〉、〈Dumb〉、〈象牙舟〉、〈你終究不愛這世界〉，引發歌迷熱烈尖叫回應，他們這是第一次在香港表演，謝謝五月天給他們機會，也表示很快將再來香港表演，5月3日香港的限定演出，九龍灣國際展貿中心Music Zone見。
度過了涼爽的夜晚、也經歷了飄著雨的雨眠，五月天帶著歌迷的聲音，回到夢裡，阿信說：「因為那是我回憶中勝過一切的美食、美景，最美的香港。」結束「好好好想見到你演唱會」演唱會，五月天5月10日將在雪梨、5月12、13墨爾本開唱，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。