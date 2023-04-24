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五月天香港演唱會！最終場安可半小時　2團員「嗨到把衣服脫了」

▲石頭（左）在五月天香港演唱會最終場嗨到脫衣，秀出結實身材。（圖／相信音樂提供）
▲石頭（左）在五月天香港演唱會最終場嗨到脫衣，秀出結實身材。（圖／相信音樂提供）

記者楊穎軒／綜合報導

「華人第一天團」五月天在4月14、15、16、21、22、23日一連二週在在香港中環海濱活動空間舉辦「好好好想見到你演唱會」，成本斥資上億港幣（近4億台幣）呈現最磅礡壯闊的演唱會，總共提供3600張門票邀請公益團體同樂，6場祭出6大寵粉絕招，最終場甚至還嗨到脫衣，石頭、怪獸大方秀出結實身材。

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▲五月天「好好好想見到你演唱會」兩週6場祭出寵粉6大絕招。（圖／相信音樂提供）
▲▼五月天「好好好想見到你演唱會」兩週6場祭出寵粉6大絕招。（圖／相信音樂提供）
▲▼五月天「好好好想見到你演唱會」兩週6場祭出寵粉6大絕招。（圖／相信音樂提供）
因為4年久違不見，五月天迫不及待超前於4月赴「五月之約」，不論是場內的10.8萬人，或是買不到票的成千上萬的歌迷，他們聚集在場外的不能相遇區、以及摩天輪裡、遊艇上，揮動著閃亮螢光棒，一起完成精彩動人的6場演唱會，五月天也保證下次不會再讓歌迷等這麼久。寵粉寵上天的五月天，歌迷點歌來者不拒，6場加碼獻唱26首；冠佑先在演唱會上放話，若歌迷在香港遇到他並上前跟他打招呼，就請對方一整桌吃飯，怪獸協助歌迷捕捉，公布冠佑出沒地點；在最後一場甚至連身材擔當的石頭和怪獸都嗨到毫不保留地脫掉上衣，讓歌迷大飽眼福。

▲▼石頭（上圖）、怪獸嗨到脫衣服。（圖／相信音樂提供）
▲▼石頭（上圖）、怪獸嗨到脫衣服。（圖／相信音樂提供）
▲怪獸被拱脫衣服。（圖／相信音樂提供）
▲怪獸被拱脫衣服。（圖／相信音樂提供）
時間過得很慢也很快，轉眼來到「好好好想見到你演唱會」香港場已來到第六場，也是最後一場，五月天心情相當不捨，怪獸說：「時間真的過很快，已經來到最後一場，謝謝大家等我們4年，吃了佷多美食，也跟老朋友見面，也去迪士尼玩過很充實，這幾年雖然記憶力有變差，但我很確定今年香港的記憶，我一定會記得。」相約很快跟歌迷再見。石頭則說：「謝謝大家這幾天招待五月天，讓我們看了很多風景，看到你們笑容。」但也表示最大心得是太久沒來香港，歌迷是否忘了他，因為這幾天石頭沒戴口罩和帽子外出用餐，心裡盤算著如果有人認出他來，就請對方吃飯，結果都沒有人認出來，他說：「大概是我們太久沒來，相信我們很快又會再見。」

▲怪獸謝謝香港歌迷等五月天4年。（圖／相信音樂提供）
▲怪獸謝謝香港歌迷等五月天4年。（圖／相信音樂提供）
▲買不到票的歌迷在場外與五月天相遇。（圖／相信音樂提供）
▲買不到票的歌迷在場外與五月天相遇。（圖／相信音樂提供）
一樣想買單請客的冠佑也表示明年在回來香港前，會私下找時間來香港玩，在路上看到他跟他打招呼，一樣會買單，而現在他最想把歌迷的歌聲打包帶回台北。為期二週的演唱會來到最後一場，阿信真情告白地說：「夜深了，等了4年，這個夜晚那麼快，我懷疑在香港有小偷，把我們的時間都被偷走了，偷時間就算了，你們還要偷走五月天的心，明年我們回來的時候記得還我們。」不只五月天不捨，歌迷也相當不捨，最後安可持續半小時不願離去。

▲冠佑表示明年在回來香港前，會私下找時間來香港玩。（圖／相信音樂提供）
▲冠佑表示明年在回來香港前，會私下找時間來香港玩。（圖／相信音樂提供）
▲阿信向香港歌迷真情告白。（圖／相信音樂提供）
▲阿信向香港歌迷真情告白。（圖／相信音樂提供）
五月天來香港開唱也像是來渡假，在演唱會中間的休息的期間，石頭去了朋友的音樂工作室；怪獸帶著家人到迪士尼樂園玩；瑪莎舉辦了簽書會，阿信也到街頭走走看看；最特別的是，他們還見到喜歡了半輩子的偶像周星馳，偶像當場示範獨門絕活，自我推薦加入組成六月天，幾十萬網友熱議，成為各大媒體頭號話題，在經過3天的等待，周星馳也宣布和五月天達成共識，創立限定六月天，正埋首於單曲創作，也讓粉絲十分期待。

▲瑪莎在香港舉辦簽書會。（圖／相信音樂提供）
▲瑪莎在香港舉辦簽書會。（圖／相信音樂提供）
▲石頭怕太久沒來香港，歌迷會忘了他。（圖／相信音樂提供）
▲石頭怕太久沒來香港，歌迷會忘了他。（圖／相信音樂提供）
最後一場，五月天再度邀請師妹白安合唱〈人生海海〉、〈OAOA〉。開場嘉賓由小魏魏嘉瑩、傻子與白痴輪番演出。發行第一張創作精選輯的《喜歡我吧 創作自選輯》的小魏魏嘉瑩，把握「好好好想見到你」的最後一場機會，再度來演唱會擔任開場嘉賓，她登場就先以廣東話跟大家問好，演唱一連帶來〈我不在意你曾經吻過誰〉、〈普普通通的人生〉、〈喜歡我吧〉。這是她第一次在香港long stay 9天做宣傳，行程滿檔收穫豐富，也非常謝謝歌迷朋友的到場支持。 她宣布6月2日將在香港麥花臣場館，舉辦首場香港千人演唱會，期待能盡快再來香港跟歌迷見面。

另一位嘉賓則是「新銳人氣樂團」傻子與白痴擔任開場演出，正忙著巡迴演唱會的他們，特別從北京飛來表演，穿著一身帥氣西裝的他們，一連演唱〈OY〉、〈Dumb〉、〈象牙舟〉、〈你終究不愛這世界〉，引發歌迷熱烈尖叫回應，他們這是第一次在香港表演，謝謝五月天給他們機會，也表示很快將再來香港表演，5月3日香港的限定演出，九龍灣國際展貿中心Music Zone見。

▲傻子與白痴特別從北京飛來表演。（圖／相信音樂提供）
▲傻子與白痴特別從北京飛來表演。（圖／相信音樂提供）
度過了涼爽的夜晚、也經歷了飄著雨的雨眠，五月天帶著歌迷的聲音，回到夢裡，阿信說：「因為那是我回憶中勝過一切的美食、美景，最美的香港。」結束「好好好想見到你演唱會」演唱會，五月天5月10日將在雪梨、5月12、13墨爾本開唱，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

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