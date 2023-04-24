中市社創基地團隊推廣設置AED 入選經濟部社創選品
臺中社會創新實驗基地進駐團隊-群惢整合服務公司，以「多救活一人，少一個破碎家庭」為核心理念，致力推廣設置AED自動體外心臟電擊去顫器，以及急救教育訓練，培訓民眾自救助人能力，積極作法獲肯定，入選為經濟部112年度社創選品。
記者金武鳯/台中報導
社會局長廖靜芝表示，經濟部自106年起遴選百家優質社創產品或服務，收錄於「Buying Power社創選品採購手冊」，今年以日常永續消費為主題，徵選食、衣、住、福、育、樂、眾共7類，鼓勵中央及地方政府機關、國營事業、民營企業及團體優先採購，促成公私部門與社創組織的創新合作，以及社創團隊間的交流溝通。
廖靜芝表示，群惢公司是第11期入駐社創基地團隊，以「能多救活一人，就少一個破碎的家庭」為核心理念，鼓勵在公共場域設置AED，並設計創傷止血、傷口包紮和傷患搬運等一系列的訓練課程，希望民眾遇到緊急情況時，能有助人及自救的能力，獲選社創選品，不僅是對群惢整合的認可，也是對社會局和社創基地的肯定。
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