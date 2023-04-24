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李明哲談富察事件：中國把打壓出版言論自由的手伸進台灣出版業

▲ 李明哲談富察事件：中國把打壓出版言論自由的手伸進台灣出版業。（圖／新頭殼）
▲ 李明哲談富察事件：中國把打壓出版言論自由的手伸進台灣出版業。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

八旗文化總編輯富察(李延賀)傳遭中共國安單位秘密拘捕一事，曾遭中共關押囚禁的NGO台灣工作者李明哲今(24)日下午在臉書發文強調，富察被捕是「中國政府把打壓出版言論自由的手直接伸進台灣出版業」，這是最應該被討論的問題。

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李明哲以《不要問喪鐘為誰而敲，喪鐘為你我而敲》為題發文指出，要討論富察被中國政府抓捕的問題，首先必須考慮家屬的反應，因為沒有人可以代替家屬承擔家人被抓補的壓力，而富察不只有台灣的妻女，他還有家人在中國，他家人採取任何態度，我們沒有人有「資格」批評，因為我們無力承擔富察家屬的壓力（當年我妻子採取的方式，不一定能複製在任何人身上）。

李明哲說，關心八旗出版品的人應該注意到八旗出版社最近出版的幾本書：《中國紀錄：評估中華人民共和國》、《新疆—被中共支配的七十年》，都是直指中國獨裁統治核心。毫無疑問：中國政府出手壓制華文世界最自由開放的台灣出版業。

李明哲認為，中國對台灣自主意識的打壓不會停止，富察只是個開端。過去是隱性的施壓，現在是赤裸裸的抓人。面對這種步步進逼的危機，台灣社會應該展現基本的反抗態度，否則「軟土深掘」是獨裁者最喜歡的方式。八旗出版的書籍，有太多牽扯瓦解中國政府統治基礎「民族」主義的書籍。特別是突破大漢沙文主義的「內亞觀點」，破解華夏大一統神話的「海洋史觀」、「日本史觀」，也不乏討論中國政府對內打壓人權的報導書籍，和真實報導中國社會「非虛構寫作」的書籍，這些對台灣人破除「大中華史觀」有非常大的貢獻，因為史觀的根本重建，才是讓台灣有足夠對抗「中華民族偉大復興」的內生動力。

李明哲指出，當我們批評反戰學者對中國政府的蠻橫無限寬容，對台灣人民的反抗無限苛責時，我們應該用同樣的標準，追究中國政府為什麼抓補富察，而不應該苛求富察為什麼去中國？這個事件的核心問題應該只有一個：中國政府對台灣出版業伸出了她骯髒的手。

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