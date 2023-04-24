五桐號仙草凍奶茶「買1送1」喝3天 清原開賣「草仔粿」波波沙
時序即將進入夏天，手搖飲也要開戰了！人氣越來越高的「五桐號」，將有限店「仙草凍奶茶買1送1」優惠可以連喝3天；清原則是開賣「草仔粿 x 靜岡抹茶 x 芋頭」的青糰波波沙，還祭出「免費吃清原一個月」臉書抽獎活動。
記者蕭涵云/綜合報導
五桐號難得推出「限店買1送1」優惠活動。明天起4/25～4/27限3天，「中山南西店、西門店」將有「仙草凍奶茶」快閃買1送1優惠，只要現場留下Google五星好評，就能趁優惠購入清爽加料的「凍飲」，兩杯只要50元，大大滿足咀嚼控。限現場到店客人，一人限購一組。
另外，清原芋圓也要開賣草仔粿了！在靜岡抹茶冰沙裡加入綿密香芋沙、及艾草特製草仔粿結合抹茶做成的波波球，打造成全新手搖飲「青糰波波沙」；還有靜岡抹茶醬融合綿密芋頭，搭配招牌紅豆和芋泥的「雪藏宇治金時」冰品，同步上市。將在台中以南，包含花蓮、台東搶先開賣。
即日起至7/31，更發起「消費者買1項、清原捐1元」，支持「永續消費」的活動，消費者購買任一「抹茶芋頭新品」，皆會由清原芋圓代表捐贈1元。同時間按讚清原官方粉絲專頁，完成指定任務，還有機會抽中「免費吃清原一個月」優惠。